2020-04-02T21:00:08+03:00
Политика

«Это только на словах»: В Крыму оценили желание Украины закрыть въезд россиянам, посещавшим полуостров

По мнению политолога, у незалежной нет необходимого инструментария для отслеживания граждан России и создания реестра
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Госпогранслужбе предложили заносить в базу всех россиян после вопроса о КрымеВ Госпогранслужбе предложили заносить в базу всех россиян после вопроса о КрымеФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Украинская сторона не сможет перекрыть въезд россиянам, которые посещали Крым, потому что у незалежной нет необходимого инструментария для отслеживания и создания реестра. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Иван Мезюхо.

Ранее Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко заявил, что готов не пропускать в страну всех россиян, которые посещали Крым.

- Был в Крыму? Иди в нашу базу. Прилетишь или приедешь? Мы тебя спросим, поставим запрет на три года и отправим прочь, - пригрозил Сергей Дейнеко.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, Украина не сможет отследить россиян, которые были в Крыму.

- Надо сказать, что Киев последователен в своей антироссийской политике. Конечно, на словах украинская сторона может говорить, что закроет въезд всем россиянам, посещавшим Крым. Однако, у Госпогранслужбы Украины и других государственных структур соседней страны отсутствует инструментарий для того, чтобы занести в специальный реестр всех российских граждан, посещавших полуостров после его воссоединения с Россией, - отмечает политолог. - А раз нет этой возможности, то не стоит исключать того, что Украину посещали, посещают и будут помещать граждане России, которые за последние шесть лет бывали в Крыму.

При этом политолог прогнозировал постепенное угасание крымской тематики в украинских СМИ, несмотря на то, что это является частью внешнеполитической риторики соседнего государства.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киев снова признал Крым частью РФ: На полуострове оценили закрытие границ Украиной из-за коронавируса

Пункты пропуска перестанут работать через 48 часов (подробнее)

«Перекрывать Крымский мост нет смысла»: Эксперт оценил заявление Чубарова о закрытии полуострова

Ранее лидер запрещенной в РФ организации предложил перекрыть мост, чтобы не допустить распространение коронавируса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Люди не успеют на работу, а компенсаций никто платить не будет". Киев ждет коллапс после остановки общественного транспорта из-за коронавируса
Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, рассказал, как Киев и незалежная готовятся к жизни без общественного транспорта с первого рабочего дня
Эдуард Басурин: Случаев коронавируса в ДНР не зафиксировано. В магазинах ничего не сметают. Кинотеатры работают. В школах и вузах - плановые каникулы. Паники нет
Об этом представитель командования Донецкой народной республики рассказал нашему обозревателю Александру Гамову
Новости 24
Набережную и парки Ялты перекроют казаки и полиция
В Крыму рассказали, какие торговые сети завышают цены на продукты питания
В Крыму за сутки произошло 13 пожаров
Дезинфекцией улиц Симферополя занимаются 2 поливальные машины
Два человека на выписку: В Крыму рассказали о состоянии больных коронавирусом на 3 апреля
Роспотребнадзор установил всех пассажиров самолетов, где летели новые зараженные коронавирусом
Еще две крымские лаборатории начнут делать тесты на коронавирус
Через несколько дней загрузка крымских отелей составит 3%
В ближайшие несколько дней в Крыму ожидаются ночные заморозки
На Арабатской стрелке перевернулось авто: пострадала пассажирка
Минздрав Крыма ищет волонтеров для борьбы с коронавирусом
Власти Крыма расширили список причин для выхода из дома во время самоизоляции