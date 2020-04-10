2020-04-10T16:40:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Сгущенка, макароны и чай: Что входит в сухой паек для школьников Крыма

В Ялте продуктовые наборы начнут выдавать с 13 апреля
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба администрации ЯлтыФото: пресс-служба администрации Ялты
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Школьникам Ялты с 13 апреля начнут выдавать сухие пайки. Их смогут получить только взрослые – родители или законные представители ребенка.

Как рассказал начальник управления образования администрации города Ренард Кутковский, выдача продуктов воспитанникам поселковых школ уже началась.

Наборы получат дети из многодетных и малоимущих семей, ребята с ограниченными возможностями, а также ученики 1-4 классов.

- Всего будет выдано 7616 пайков, из которых 1827 - льготным категориям и 5789 - ученикам начальных классов, - уточнил Кутковский.

Паек будет предоставляться раз в 10 учебных дней и, возможно, после окончания ограничительных мероприятий по коронавирусу.

ЧТО ВХОДИТ В СУХПАЙОК:

- сгущенное молоко;

- рыбные консервы;

- тушенка;

- кабачковая икра;

- печенье;

- соломка;

- сок (томатный и яблочно-виноградный);

- подсолнечное масло;

- крупы;

- макароны;

- мука;

- чай;

- сахар.

Если родители не смогут забрать продуктовые наборы в школе, то волонтеры будут доставлять их на дом.

Напомним, 6 апреля руководство республики приняло решение о выдаче сухпайков школьникам Крыма. Порядок их получения пообещали отработать по каждому муниципалитету.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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