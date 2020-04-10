Сгущенка, макароны и чай: Что входит в сухой паек для школьников Крыма
Школьникам Ялты с 13 апреля начнут выдавать сухие пайки. Их смогут получить только взрослые – родители или законные представители ребенка.
Как рассказал начальник управления образования администрации города Ренард Кутковский, выдача продуктов воспитанникам поселковых школ уже началась.
Наборы получат дети из многодетных и малоимущих семей, ребята с ограниченными возможностями, а также ученики 1-4 классов.
- Всего будет выдано 7616 пайков, из которых 1827 - льготным категориям и 5789 - ученикам начальных классов, - уточнил Кутковский.
Паек будет предоставляться раз в 10 учебных дней и, возможно, после окончания ограничительных мероприятий по коронавирусу.
ЧТО ВХОДИТ В СУХПАЙОК:
- сгущенное молоко;
- рыбные консервы;
- тушенка;
- кабачковая икра;
- печенье;
- соломка;
- сок (томатный и яблочно-виноградный);
- подсолнечное масло;
- крупы;
- макароны;
- мука;
- чай;
- сахар.
Если родители не смогут забрать продуктовые наборы в школе, то волонтеры будут доставлять их на дом.
Напомним, 6 апреля руководство республики приняло решение о выдаче сухпайков школьникам Крыма. Порядок их получения пообещали отработать по каждому муниципалитету.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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