2020-04-10T14:52:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Пособие по безработице в Крыму 2020: Когда начнут выплачивать и кому положены выплаты

Пособие по безработице в Крыму 2020 с 1 апреля повышено до верхней планки минимального размера оплаты труда
Надежда ДАЦЮК
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В правительстве РФ готовят необходимые постановления по выплате повышенного пособияВ правительстве РФ готовят необходимые постановления по выплате повышенного пособияФото: Архив "КП"
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Все крымчане, которые обратились в центр занятости с 1 апреля по 30 июня, получат пособие по безработице в повышенном размере, сообщила министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что россиянам, потерявшим работу из-за коронавируса и обратившимся в службы занятости после 1 апреля, в течение трех месяцев будет начислено пособие по верхней планке минимального размера оплаты труда (МРОТ). Иначе говоря - в размере 12 130 рублей.

По информации министра труда и соцзащиты Крыма, в правительстве России готовят необходимые постановления по выплате повышенного пособия.

- Выплаты смогут получить все, независимо от причин увольнения. И даже те, кто работали в теневой занятости. К сожалению, в большей степени пострадали как раз эти граждане, - сообщила Романовская.

Кроме того, министр рассказала о других мерах поддержки, которые будут действовать в семьях безработных - на каждого несовершеннолетнего ребенка полагается выплата по три тысячи рублей.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Подать заявку на получение пособия по безработице можно дистанционно. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг и сайте «Работа в России».

- В этом сегодня для нас есть некоторые заминки, поскольку для доступа к порталу «Работа в России» необходима регистрация на портале госуслуг. Я прошу поручить МФЦ, чтобы они не задерживали прием граждан, которые будут обращаться по предварительной записи дистанционно о регистрации на портале госуслуг. Для безработных сейчас важен каждый день, - заявила министр труда и соцзащиты Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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