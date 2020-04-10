2020-04-10T13:00:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Крыму на 10 апреля 2020 года составило 12 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Крыму на 10 апреля 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму выписали 12 пациентов, которые перенесли коронавирусВ Крыму выписали 12 пациентов, которые перенесли коронавирусФото: Алена МАРТЫНОВА
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В Крыму из больниц выписали 12 человек, выздоровевших от коронавируса. Число крымчан, победивших болезнь, буквально за несколько дней увеличилось вдвое.

Всего в стационарах сейчас лежат 36 человек, у 16 из которых подтвердили коронавирус, остальные - пока только под подозрением.

Больных, которые переносят коронавирус в тяжелой форме, в республике нет, отметил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

Кроме того, изолированы в обсерваторах 138 крымчан, которые контактировали с зараженными или же прибыли из неблагополучных с эпидемиологической точки зрения стран и регионов. Большинство из них находятся в центральной горбольнице Армянска, которая закрыта на карантин и превращена в обсерватор после того, как туда доставили зараженного коронавирусом местного жителя.

В общей сложности на полуострове под медицинским наблюдением находятся 3139 человек, из них на дому - 2965 человек.

Напомним, в республике зарегистрировали два новых случая заболевания. Вирус привезли на полуостров жители Керчи, которые отдохнули в Таиланде. Клинических проявлений болезни у них нет, коронавирус обнаружили в результате теста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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