Пособие на детей от 3 до 7 лет в Крыму 2020: Сколько будут платить и кто сможет получить

Крымские депутаты приняли решение о денежных выплатах на детей от 3 до 7 лет. Согласно документу, за который 6 апреля проголосовал парламент республики, размер ежемесячной выплаты составляет 50% от прожиточного минимума для детей, который установлен в Крыму за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

Как сообщили в пресс-службе Государственного Совета РК, на пособие на детей от 3 до 7 лет в Крыму 2020 могут рассчитывать жители региона, у которых есть дети в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Но есть условие: среднедушевой доход семьи не должен превышать величину установленного в республике прожиточного минимума.

В 2020 году размер ежемесячной выплаты составит 5 тысяч 612 рублей 50 копеек. В этом году планируется сделать 41 тысячу 761 выплату. Для этого выделено около 2 миллиардов 813 миллионов рублей.

Напомним, что в конце января этого года в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин объявил об увеличении сроков выплат пособия на детей семьям с невысоким доходом.

Это пособие существовало и раньше и получило в народе название «путинское пособие», его выдавали семьям уже при рождении первенца, но выплату осуществляли до того, как ребенку исполнится три года.

На пособие смогу рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход на человека не превышает одного прожиточного минимума. Выплата составляет половину прожиточного минимума – около 5,5 тысяч рублей в среднем, зависит от региона.

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