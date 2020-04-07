2020-04-07T17:21:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Мошенники в Крыму: Кого надо опасаться в период самоизоляции

Мошенники в Крыму наносят удар по кредитным картам, загородной недвижимости и даже гаражам
Анна КИРИЕНКО
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Пока крымчане сидят по домам, преступники обхаживают гаражи и дачиПока крымчане сидят по домам, преступники обхаживают гаражи и дачиФото: Евгения ГУСЕВА
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Пока большинство крымчан сидит дома, соблюдая режим самоизоляции, преступники не теряют времени даром - гаражи, кладовые, сараи и оставленные на время частные стройки становятся объектами посягательств злоумышленников.

Буквально на днях крымские правоохранители задержали 21-летнего жителя Симферопольского района, который воровал инструменты со строящихся дач и домов. Сумма ущерба - более 60 тысяч рублей. Полицейские проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям, и видимо их количество будет расти - до конца карантина еще много времени.

Добычей мошенников в Крыму становятся колеса припаркованных во дворах автомобилей. Как им удается отключить сигнализацию не секрет - блокировка радиосигнала не дает сработать звуковому. Машин сейчас возле домов на любой запрос, и колеса продать не проблема. Тем более, что автомастерские и СТО официально допущены к работе.

Гаражи автовладельцев тоже привлекательны для взломщиков. Оттуда можно вынести не только автомобильные колеса, инструмент, запчасти, но и припасенную на зиму консервацию. У симферопольской семьи объектом посягательства стал мешок картошки, который двухметровый верзила пытался унести из гаража. Вступать с ним в рукопашную глава семейства не стал, снял процесс на видео и вызвал наряд полиции. В виду небольшого ущерба дело возбуждать не стали.

В Ялте из автомобильного гаража преступник украл рыболовные снасти. Тут уже ущерб был значительным, не меньше 9 тысяч рублей. Подозреваемого задержали.

Масочный режим преступникам даже наруку. Фото: Архив КП

Масочный режим преступникам даже наруку. Фото: Архив КП

Перевод расчетов в онлайн активизировал кибер-мошенников. Они обзванивают банковских клиентов и, под предлогом рассрочки платежей, выплаты пособий и компенсаций из-за Covid-19, выведывают данные доступа к картам.

Второй вид мошенничества - электронная рассылка с переходом на фишинговые сайты, имитирующие страницы известных организаций. Стоит ли говорить, что после этого все данные с вашего компьютера или телефона становятся достоянием преступников.

Несмотря на продолжительный период самоизоляции, преступлений на бытовой почве больше не становится. Видимо, приученные за последние пять лет мобилизироваться в случае угрозы крымчане, держат эмоции под контролем.

- На основании ежесуточной сводки, за минувшую неделю можно отметить определенное снижение уровня преступности в Крыму, - заверила КП-Крым официальный представитель МВД по РК Ольга Кондрашова. - Стало меньше уличных преступлений, ДТП, а также имущественных преступлений. Мошенники также не активизировались. Снижение уровня преступности можно связать с сознательностью граждан, усилением плотности патрулей на улицах Крыма и частичного ограничения продажи алкоголя.

Общая статистика правонарушений идет на снижение. Людей на улицах мало, патрулей - много. Получить протокол и серьезный штраф за нарушение требований повышенной готовности в условиях угрозы ЧС желающих нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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