Список штрафов в Крыму в период самоизоляции: Какой можно получить штраф и за что

Начина со 2 апреля в Крыму, как и по всей России, действуют поправки в Административный кодекс (КоАП), ужесточающие штрафы за нарушение режима самоизоляции и других санитарно-эпидемиологических мер.

По новым нормам уже начали привлекать к ответственности нарушителей, которые без причины находились на улице. «Комсомолка» разобралась, кому положены штрафы и за что.

Напомним, что в Крыму до 30 апреля продлен режим всеобщей изоляции. Это означает, что без особой надобности нельзя выходить на улицу, а также ездить на личном автомобиле.

Покидать жилище можно, если есть угроза жизни и здоровью или нужна экстренная медицинская помощь. Также можно покупать продукты в ближайшем магазине и медикаменты в аптеке, а еще выгуливать домашних животных в 100 метрах от дома.

Тем, кто трудится на предприятиях, деятельность которых разрешена, нужно иметь при себе справку установленного образца.

Итак, если раньше за незаконное нахождение на улице вас могли оштрафовать на 500 рублей или даже на тысячу, то теперь эта сумма увеличилась до 15-40 тысяч рублей.

Полицейские привлекают всех нарушителей к ответственности по статье 6.3 КоАП (нарушение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Для должностных лиц предусмотрены штрафы посерьезнее: им придется заплатить от 50 до 150 тысяч рублей. А юридическим лицам за нарушение норм предусмотрен штраф от 200 до 500 тысяч рублей. В некоторых случаях, по решению суда, предприятие могут закрыть на 90 суток.

Штрафы будут еще выше, если нарушение режима нанесло ущерб здоровью или привело к смерти человека. Обычные граждане заплатят за это от 150 до 300 тысяч рублей, должностные лица - от 300 до 500 тысяч. А вот юрлица - от 500 тысяч и до миллиона.

За нарушение режима самоизоляции, в некоторых случаях, может наступить и уголовная ответственность. До двух лет лишения свободы можно получить при игнорировании карантина, если это привлекло к массовому заболеванию.

Если при несоблюдении карантина по вашей вине погиб человек - от трех до пяти лет тюрьмы. За нарушение карантина, при котором погибло два человека и больше человек, суд может назначить от двух до пяти лет лишения свободы.

КСТАТИ

По состоянию на 7 апреля направлено в суды больше ста административных протоколов на нарушителей режима самоизоляции. Только за один день полицейские остановили 58 граждан, которые не смогли объяснить свое нахождение на улице.

Против одного жителя Крыма, больного коронавирусом, даже возбудили уголовное дело по статье 236 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Он пренебрег режимом самоизоляции, посетив медицинский центр, а там якобы заразил коронавирусом врача.

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