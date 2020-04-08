2020-04-08T15:55:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Гуляют дети, гуляют старики: Как Симферополь соблюдает режим самоизоляции

Людей на улицах стало больше, чем на прошлой неделе [фото]
Надежда ДАЦЮК
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Несмотря на особый режим, работа на улицах кипитНесмотря на особый режим, работа на улицах кипитФото: Михаил ПАТЛИС
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В Симферополе 8 апреля установилась прекрасная погода - столбики термометров показывают до +17 градусов. Солнце буквально выманивает горожан на улицы, хотя выходить из дома без нужды не рекомендуется - до 30 апреля по указу главы РК Сергея Аксенова продлен режим всеобщей самоизоляции.

Пожилые люди вышли погреться на солнышке Фото: Михаил ПАТЛИС

Пожилые люди вышли погреться на солнышкеФото: Михаил ПАТЛИС

В Симферополе на улицах достаточно многолюдно - гуляют по городу и мамы с детьми, и подростки, и пожилые люди, которым не рекомендуется выходить из дома. Так, по данным МВД по Крыму, за прошедшие сутки во время рейдов на улицах обнаружили 315 пожилых граждан. А ведь именно они находятся в особой группе риска по коронавирусу.

Пожилых людей на улицах пока много Фото: Михаил ПАТЛИС

Пожилых людей на улицах пока многоФото: Михаил ПАТЛИС

Заметное увеличение людей на улицах фиксирует и сервис Яндекса, который показывает индекс самоизоляции. Если на прошлой неделе, которая была первой нерабочей в качестве профилактики нераспространения вируса, показатель доходил до четырех, то сейчас он на уровне 3,4. Самый высокий и лучший индекс - 5 (это говорит о том, что на улицах максимально мало людей).

Изоляция - изоляцией, а с детьми гулять надо Фото: Михаил ПАТЛИС

Изоляция - изоляцией, а с детьми гулять надоФото: Михаил ПАТЛИС

Железнодорожный вокзал и автовокзал Симферополя буквально замер. Там практически нет людей и совсем нет транспорта - оно и понятно, ведь междугородние рейсы по Крыму отменили до 14 апреля.

Вокзал пустует: ни транспорта, ни людей Фото: Михаил ПАТЛИС

Вокзал пустует: ни транспорта, ни людейФото: Михаил ПАТЛИС

Напомним, что Сергей Аксенов пригрозил крымчанам ввести комендантский час, если они не будут соблюдать режим самоизоляции и другие ограничительные меры для профилактики коронавируса. По состоянию на 8 апреля в Крыму зафиксировано 23 случая заражения коронавирусной инфекцией, пять пациентов уже выписаны.

Люки чинить никто не запрещал Фото: Михаил ПАТЛИС

Люки чинить никто не запрещалФото: Михаил ПАТЛИС

Городские клумбы не обошлись без внимания Фото: Михаил ПАТЛИС

Городские клумбы не обошлись без вниманияФото: Михаил ПАТЛИС

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Аксенов считает, что комендантский час из-за коронавируса поможет гражданам соблюдать дисциплину и сидеть дома (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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