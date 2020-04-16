2020-04-15T18:25:36+03:00
Коронавирус Covid-19

«Жить в такой тесноте - это жесть»: Врач из Крыма сама оказалась в обсерваторе со всей семьей

О жизни в изоляции на 18 квадратных метрах Татьяна рассказала «Комсомолке»
Надежда ДАЦЮК
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Букаревы провели в обсерваторе 14 дней. Фото: личный архивБукаревы провели в обсерваторе 14 дней. Фото: личный архив
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Семья медиков Букаревых вернулась в родной Крым из Египта еще 27 марта. Они не могли попасть домой из-за закрытых границ, а когда добрались, то сразу были отправлены в евпаторийский обсерватор.

На десятый день изоляции Букаревых повторно протестировали на коронавирус, и результат оказался в пользу «свободы». Из обсерватора крымчане вышли 9 апреля и сразу же отправились на передовую - помогать своим коллегам, врачам скорой помощи.

Детей развлекали настольные игры и раскраски. Фото: личный архив

Детей развлекали настольные игры и раскраски. Фото: личный архив

ОДИН В ТУАЛЕТЕ, ДРУГОЙ ЗАВТРАКАЕТ

- Детей мы развлекали, как могли. Спасибо директору обсерватора, который предоставил нам настольные игры. Медперсонал шел на уступки, но даже при всех этих плюсах находиться на 18-ти квадратных метрах вчетвером, когда один ходит в туалет, а другой завтракает на кухне - просто жесть, - вспоминает Татьяна.

Больничного режима в обсерваторе не было - вся семья могла вставать и ложиться спать, когда хотелось. Два раза в день к ним заходили медики в противочумных костюмах, измеряли температуру у каждого члена семьи и интересовались состоянием здоровья.

- Еды нам давали очень много. Печально, что приходилось выбрасывать недоеденные припасы. Мы не съедали хлеб, а дети - свои порции. Я не могла доедать за всеми, иначе после выхода на волю не влезла бы в рабочую форму. Это меня угнетало больше всего, - признается собеседница.

Вот так выглядит одна порция еды в обсерваторе. Фото: личный архив

Вот так выглядит одна порция еды в обсерваторе. Фото: личный архив

ИЗ ОБСЕРВАТОРА - НА ПЕРЕДОВУЮ

Татьяна сравнивает обсерватор в Евпатории со старым советским санаторием, где чисто и аккуратно:

- Вентиляция здесь закрыта, ремонт, конечно несовременный. Видно, что все это переделывали под обсерватор очень быстро. Санитарочкам было очень тяжело поддерживать чистоту. Они были в костюмах, в которых тяжело даже дышать, не то, что работать.

Если Букаревым чего-то не хватало, им доставляли передачи от близких. Но сперва посылки заворачивали в пакеты и дезинфицировали.

Примерив на себя шкуру пациента, Татьяна вернулась к работе - на станцию скорой помощи в Симферополе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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