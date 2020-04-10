Правила ввоза животных в Крым в период коронавируса
В Крыму, как и во всей России, упростили правила ввоза домашних животных для граждан, которые возвращаются в РФ из стран, где неблагополучная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу.
По данным Россельхознадзора РФ, ввоз животных допускается в сопровождении ветеринарных паспортов без отметок компетентного органа страны-вывоза о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой.
Также разрешено ввозить животных с ветеринарными сертификатами, в которых не заполнены графы с номерами рейсов и маршрутов следования.
При этом, в месте пересечения границы инспекторы Россельхознадзора будут оформлять предписания об изолировании животных вместе с их хозяевами на 14 дней. Кроме того, будет проинформирован Госкомитет по ветеринарии Крыма о прибытии таких животных.
- В случаях, когда владельцы животных находятся на карантине, питомцев следует содержать без права выгула, - отметили в Россельхознадзоре.
Однако питомец может быть направлен и в другое место для изолированного содержания по согласованию с крымским комитетом ветеринарии.
В аэропорту планируется организовать пункты передержки для тех животных, которые не могут проживать с их владельцами.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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