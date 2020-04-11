Туристическому бизнесу Крыма не дадут заработать на коронавирусе

Крымские отели и гостиницы лишились последней возможности принимать постояльцев. Указом главы Крыма все прибывшие на полуостров из-за его пределов на 14 дней помещаются в режим самоизоляции. Это требование касается, в том числе, командировочных, которых раньше можно было селить в объектах размещения даже в режиме запрета на прием гостей до 1 июня.

Ежесуточно в Крым прибывают по 8 тысяч человек, и это не только жители региона, среди них много приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга. Таких гостей в нарушение запрета готовы принять на частных квартирах и за высокими заборами домов, поделенных на гостевые комнаты.

ВЫГОДНЕЕ НЕ РАБОТАТЬ

- 80% владельцев объектов размещения - люди ответственные. Они понимают, чем чревата работа в период повышенных мер профилактики вируса, но всегда есть 20% тех, кто будет идти на нарушения. На рынке такое было всегда, как их не пугай. Это те самые нелегалы, которым закон не писан, - говорит председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. - Кроме того, многие приехали в свои дома. У меня есть такие знакомые, из Ростова, Твери, Москвы, которые купили недвижимость на берегу, и здесь проводят время вынужденной изоляции.

Провести время в изоляции на Южном берегу Крыма идея отличная, но уже не выполнимаяФото: Анна КИРИЕНКО

Гостиниц, готовых принимать на постой командировочных, не так уж много. Держать штат работников для обслуживания одного-двух постояльцев не рентабельно. Тем более, что приморские объекты отменили вызов сезонного обслуживающего персонала из соседних регионов, а также ЛНР и ДНР.

- Сейчас дешевле не работать, чем работать, - подчеркивает Стамбульникова. - По своей гостинице могу сказать, что звонков нет, только продолжаются отмены на майские праздники.

ВЫЧИСЛЯЮТ ПО ОБЪЯВЛЕНИЯМ

Объекты приема туристов, работающие официально, позаботились о том, чтобы донести до клиентов - до июня прием гостей в Крыму запрещен. Объявления на сайте, в соцсетях, рассылка по электронной базе - все это является залогом будущей лояльности постояльцев. Но есть и другие, игнорирующие все требования. И по количеству нарушителей лидирует Южный берег Крыма.

Здесь теневой бизнес развивался на протяжении не одного десятка лет, опираясь на статус жилых домов и высокие заборы. Некоторые даже не стали снимать табличку «сдаются номера» с ворот. По этим адресам, в первую очередь, пошли проверяющие из администрации Ялты. За каждым закреплен определенный сектор курортного жилья, и по факту заселения составляется административный протокол.

Официально курорты должны быть пустыеФото: Анна КИРИЕНКО

- Хочу поблагодарить тех владельцев, которые с пониманием отнеслись, несут убытки, но выполняют требования, - подчеркивает глава администрации Ялты Иван Имгрунт. - Уверен, если выполним все требования, будет хороший курортный сезон. Мы готовим набережную, ремонт проводим, владельцы пляжей готовятся. Но если не будем относится с пониманием, то никакого сезона не будет, и это станет реальной проблемой.

По результатам рейда на один частный отель в Кореизе составлен протокол и идет проверка документов на предмет привлечения владельца к уголовной ответственности. Но даже штраф в 30-50 тысяч рублей является веским основанием, чтобы не рисковать и соблюдать требования режима повышенной готовности.

- Да, мы обзваниваем всех, кто сдает жилье, и туда, где подтверждают заселение выезжает группа реагирования и составляет протокол. Те, кто не слышат указа главы Крыма, получат проблемы в курортный сезон - работать не смогут. Мы закроем их официально по суду, - говорит Имгрунт.

РИСК ДЛЯ ВСЕХ

Накануне представители крымской туриндустрии обратились к руководителям объектов, работающих вне правового поля и принимающих туристов. Попытка заработать на ситуации не просто влечет ответственность - это серьезный риск для здоровья и будущего курортного сезона.

Если в каком-либо домовладении или квартире возникнет очаг инфекции, это повлечет уголовную ответственность для владельца, принудительную изоляцию для соседей и большие затраты на дезинфекцию и санобработку. Все выявленные случаи коронавируса в Крыму касаются завоза из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и Москвы.

За апрель-май Крым по самым скромным подсчетам потеряет почти 1 миллион туристов. хотя изначально регион рассчитывал получить приток именно за счет смещения туристических направлений на внутренний рынок из-за эпидемии коронавируса за рубежом.

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