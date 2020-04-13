Пропуска для работающих пенсионеров в Крыму в период самоизоляции: как получить

С 14 апреля будут внесены изменения в указ главы Крыма о повышенной готовности из-за ситуации с распространением коронавируса. Так, пожилым людям, которые продолжат трудиться на предприятиях, потребуется получение специальных пропусков.

Как сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк, документы потребуются гражданам старше 65 лет, которые работают на предприятиях, где не обойтись без их личного присутствия.

- Таким людям необходимо будет обратиться в администрацию муниципального образования для получения соответствующего пропуска. Сегодня порядок будет разработан, а завтра в течение дня будет доведен механизм до глав администраций, каким образом выдача пропусков будет осуществляться, - заявил Юрий Гоцанюк.

Остальным пенсионерам старше 65 лет, согласно указу, не рекомендуется покидать место жительства, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью.

Напомним, что в Крыму до 30 апреля действует режим повышенной готовности. Многие предприятия остановлены, все граждане отправлены на самоизоляцию. Со среды на полуострове будут выписывать московские штрафы за нарушение режима самоизоляции. Так, за нахождение на улице без причины придется заплатить от четырех тысяч рублей.

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