Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 15 апреля 2020 года: Два новых заболевших за сутки

В Крыму за сутки вывили еще двое зараженных. Об этом на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавируса сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Подтверждение второго случая получили перед началом штаба, - подчеркнул он.

Один из заболевших - житель Раздольненского района, который с 25 марта по 6 апреля находился в Москве в больнице на лечении в НИИ травматологии и ортопедии, и по прибытии находился под медицинским наблюдением. На перевязки он ездил в Раздольненскую больницу с соблюдением всех предписанных мер безопасности. Контактировавшие с ним 4 медработника находятся на домашней изоляции, двое родственников госпитализированы в обсерватор Евпатории.

Второй подтвержденный случай зарегистрирован в Ялте у члена семьи прибывших на курорт москвичей. 5 апреля у женщины поднялась температура и она попала к медикам с признаками ОРВИ. Ее контактные лица сейчас устанавливаются.

Всего в республике зарегистрировали 34 зараженных, еще 8 случаев - в Севастополе.

В Крыму продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции. Ограничения ввели до 30 апреля.

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