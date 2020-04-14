2020-04-14T19:10:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Пасха 2020: В Крыму временно закрыли храмы из-за коронавируса

Праздновать Пасху 2020 из-за угрозы коронавируса верующим придется дома, службы пройдут онлайн
Анастасия ЖУКОВА
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В этом году верующие будут отмечать Пасху дома. Фото: Архив КПВ этом году верующие будут отмечать Пасху дома. Фото: Архив КП
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В Крыму временно закрыли православные храмы для посетителей. Такое решение приняла Симферопольская и Крымская епархия УПЦ МП для предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди населения.

Посещение гражданами храмов временно приостановят с 15 по 19 апреля включительно, то есть на Пасху 2020 культовые здания тоже будут закрыты.

- Исключение - священнослужители, а также лица, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий. Для доступа граждан к религиозным обрядам и церемониям будут использоваться онлайн-трансляции в сети Интернет, телевизионной сети и другие виды дистанционного общения, - рассказали в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии.

При этом освятить праздничные куличи все же будет можно. Освящение пройдет в Великую Субботу и собственно на Пасху 19 апреля 2020. Правда, запускать прихожан на территорию храма будут группами с соблюдением масочного режима.

Стоять можно будет не ближе 1,5 метров друг от друга. На прихрамовой территории нанесут соответствующую разметку.

Напомним, в Крыму действует режим всеобщей самоизоляции. Власти ужесточили требования, ввели новые штрафы и выпустили на улицы больше патрулей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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