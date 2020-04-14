Пасха 2020: В Крыму временно закрыли храмы из-за коронавируса
В Крыму временно закрыли православные храмы для посетителей. Такое решение приняла Симферопольская и Крымская епархия УПЦ МП для предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди населения.
Посещение гражданами храмов временно приостановят с 15 по 19 апреля включительно, то есть на Пасху 2020 культовые здания тоже будут закрыты.
- Исключение - священнослужители, а также лица, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий. Для доступа граждан к религиозным обрядам и церемониям будут использоваться онлайн-трансляции в сети Интернет, телевизионной сети и другие виды дистанционного общения, - рассказали в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии.
При этом освятить праздничные куличи все же будет можно. Освящение пройдет в Великую Субботу и собственно на Пасху 19 апреля 2020. Правда, запускать прихожан на территорию храма будут группами с соблюдением масочного режима.
Стоять можно будет не ближе 1,5 метров друг от друга. На прихрамовой территории нанесут соответствующую разметку.
Напомним, в Крыму действует режим всеобщей самоизоляции. Власти ужесточили требования, ввели новые штрафы и выпустили на улицы больше патрулей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МВД Крыма выпустило памятку прав и обязанностей в период угрозы коронавируса
Меры профилактики и симптомы инфекции в ней также указаны (подробнее)
Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Крыму: С 15 апреля граждан начнут наказывать рублем
Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Крыму составят 4 тысячи рублей (подробнее)
Власти Крыма ввели новые ограничения из-за угрозы коронавируса
Новые ограничения вступают в силу уже с 14 апреля (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»