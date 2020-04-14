2020-04-14T13:07:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Крыму: С 15 апреля граждан начнут наказывать рублем

Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Крыму составят 4 тысячи рублей
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
С 15 апреля режим передвижения ужесточаетсяС 15 апреля режим передвижения ужесточаетсяФото: Михаил ПАТЛИС
Изменить размер текста:

С 15 апреля полиция Крыма переходит на усиленный режим контроля за передвижением граждан. Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Крыму составят 4 тысячи рублей на первый раз и 5 тысяч рублей за нарушение с личным транспортом.

- С завтрашнего дня, как мы и договаривались, начинаем уже в полном режиме работать по административной практике, - сообщил министр внутренних дел Крыма Павел Каранда. - Максимальное количество личного состава выйдет на улицы.

В Симферополе на улицы, в том числе в вечернее и ночное время, выйдут более 90 дополнительных нарядов полиции. Проверяя граждан они будут руководствоваться указом главы Крыма, которым определены правила поведения в период повышенной готовности, и постановлением правительства РФ от 2 апреля, которое предписывает всем иметь при себе паспорта и иные документы, подтверждающие их легитимность выхода в город. Это позволит не получить штрафы за нарушение режима самоизоляции в Крыму.

- Если мы говорим о походе в магазин, то при предъявлении паспорта сотрудник полиции видит адрес прописки и понимает, что если человек задержан рядом, то к нему вопросов нет и его пояснение, что идет в магазин, оно верное. Если же мы задержим гражданина, он живет в одной части города, а мы задерживаем в другой, и он говорит «я иду в магазин», то это уже вызовет вопросы, – подчеркнул министр.

Кроме того, МВД будет использовать систему видеофиксации для отслеживания передвижения автомобильного транспорта, особенно зарегистрированного за теми лицами, которые по спискам Роспотребнадзора должны находиться в самоизоляции дома. Мониторинг онлайн камер покажет скопление граждан, туда будут направлены патрули.

- На тех территориях, где граждане не должны находиться ни по каким причинам - парковые зоны, возле водоемов, лесных массивов, где ни больниц, ни магазинов нет, - граждане будут однозначно привлекаться к административной ответственности, - заверил Каранда.

Во избежание неправомерного привлечения к административной ответственности в Министерстве внутренних дел создана «горячая линия». При поступлении звонков от граждан, на которых составлен протокол, с жалобами, на проверку правомерности взыскания отводится три часа. Если нарушение зафиксировано законно, то граждане получат разъяснение и протоколы уйдут в суд. Если неправомерно, то граждане привлекаться к ответственности не будут.

- Весь алгоритм действий сотрудников МВД прописан и будет размещен на сайте МВД РК, где будет расписано при каких случаях какие документы нужно предъявлять, - указал министр.

Перечень документов и правила передвижения обнародуют к концу дня 14 апреля и откорректируют с учетом правоприменительной практики первых дней.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Крыму: Наказывать будут на 4 тысячи рублей

По примеру Москвы, власти начнут применять жесткие штрафы за нарушение режима самоизоляции в Крыму (подробнее)

Кому не нужны пропуска в Крыму в период самоизоляции

«Комсомолка» выяснила, кому не нужны пропуска в Крыму в период самоизоляции (подробнее)

Повышенные штрафы за нарушение режима самоизоляции к крымчанам будут применять с 15 апреля

До этого времени будут проводиться профилактические беседы (подробнее)

Власти Крыма ввели новые ограничения из-за угрозы коронавируса

Новые ограничения вступают в силу уже с 14 апреля (подробнее)

Глава Крыма Сергей Аксенов о ситуации с коронавирусом: «Ограничения - необходимость, а не перегибы на местах»

Глава республики призвал граждан быть ответственными и соблюдать режим самоизоляции (подробнее)

Пасха в Симферополе 2020: Что будет отменено, и что будет работать в период самоизоляции

Храмы не прекратили богослужения, но Пасха в Симферополе 2020 пройдет удаленно (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мы с кошкой вышли погулять»: Как работает и за кем смотрит «карантинный патруль» полиции
Журналист «КП» посмотрел, как полицейские работают в квартирах, где подозрение на коронавирус, как проверяют людей на карантине и смотрят, чтобы никто не гулял на детских площадках
Коронавирус и курение: риски, статистика, вопросы и ответы
В ситуации распространения малоизученной и опасной инфекции варианты того, как можно защитить себя, неизбежно обрастают самыми разнообразными мифами. Один из таких мифов — идея о том, что коронавирус не опасен для курильщиков
Новости 24
Бизнесмена из Симферополя будут судить за то, что его дочь выстрелила себе в голову
За сутки аэропорт Симферополя не принял даже 500 человек
Жительница Крыма пыталась выехать из России по украинскому паспорту
За передвижением крымчан на самоизоляции будут следить видеокамеры ГИБДД
Житель Алушты заработал на мошеннической схеме больше 1 миллиона рублей
МВД будет принимать жалобы крымчан на штрафы за нарушение самоизоляции
С 15 апреля в Крыму без паспорта нельзя выходить на улицу
Крымские врачи будут проводить онлайн-консультации
Крым на следующей неделе получит еще две скорых с инфекционными боксами
В Симферополе 19-летний водитель на легковушке протаранил электроопору
Управляющая компания в Крыму останется без денег за плохую дезинфекцию в домах
Эксперт: Коронавирусом переболеет 70% населения планеты
Коронавирус в Крыму: 61 человек в стационаре, больше двух тысяч - под наблюдением на дому
Число крымчан, пострадавших от укусов клещей, выросло в два раза
Озвучен список стран, чьи граждане владеют землями Крыма
По Крымскому мосту за сутки проехало 3,5 тысячи машин
В Крыму строителям запретили собираться компаниями на перекурах
В крымские аптеки поступит 82 тысячи медицинских масок
Пьяная парочка из Ялты избила и обматерила сотрудников полиции
В Крыму за сутки не выявили новых зараженных коронавирусом
От крещения ребенка в период пандемии коронавируса лучше воздержаться
Священник рассказал, что делать верующим во время карантина на Пасху 2020
Семьям медиков Армянска помогут депутаты и волонтеры
Погода в Крыму на 14 апреля: сухо и тепло до +20
«Поводов для беспокойства нет»: Концертный директор рассказал о состоянии Булановой
Помогает ли горячее обертывание при коронавирусе победить пневмонию
«У меня оказалось воспаление легких»: Александр Васильев рассказал, как попал в больницу