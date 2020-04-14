Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Крыму: С 15 апреля граждан начнут наказывать рублем

С 15 апреля полиция Крыма переходит на усиленный режим контроля за передвижением граждан. Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Крыму составят 4 тысячи рублей на первый раз и 5 тысяч рублей за нарушение с личным транспортом.

- С завтрашнего дня, как мы и договаривались, начинаем уже в полном режиме работать по административной практике, - сообщил министр внутренних дел Крыма Павел Каранда. - Максимальное количество личного состава выйдет на улицы.

В Симферополе на улицы, в том числе в вечернее и ночное время, выйдут более 90 дополнительных нарядов полиции. Проверяя граждан они будут руководствоваться указом главы Крыма, которым определены правила поведения в период повышенной готовности, и постановлением правительства РФ от 2 апреля, которое предписывает всем иметь при себе паспорта и иные документы, подтверждающие их легитимность выхода в город. Это позволит не получить штрафы за нарушение режима самоизоляции в Крыму.

- Если мы говорим о походе в магазин, то при предъявлении паспорта сотрудник полиции видит адрес прописки и понимает, что если человек задержан рядом, то к нему вопросов нет и его пояснение, что идет в магазин, оно верное. Если же мы задержим гражданина, он живет в одной части города, а мы задерживаем в другой, и он говорит «я иду в магазин», то это уже вызовет вопросы, – подчеркнул министр.

Кроме того, МВД будет использовать систему видеофиксации для отслеживания передвижения автомобильного транспорта, особенно зарегистрированного за теми лицами, которые по спискам Роспотребнадзора должны находиться в самоизоляции дома. Мониторинг онлайн камер покажет скопление граждан, туда будут направлены патрули.

- На тех территориях, где граждане не должны находиться ни по каким причинам - парковые зоны, возле водоемов, лесных массивов, где ни больниц, ни магазинов нет, - граждане будут однозначно привлекаться к административной ответственности, - заверил Каранда.

Во избежание неправомерного привлечения к административной ответственности в Министерстве внутренних дел создана «горячая линия». При поступлении звонков от граждан, на которых составлен протокол, с жалобами, на проверку правомерности взыскания отводится три часа. Если нарушение зафиксировано законно, то граждане получат разъяснение и протоколы уйдут в суд. Если неправомерно, то граждане привлекаться к ответственности не будут.

- Весь алгоритм действий сотрудников МВД прописан и будет размещен на сайте МВД РК, где будет расписано при каких случаях какие документы нужно предъявлять, - указал министр.

Перечень документов и правила передвижения обнародуют к концу дня 14 апреля и откорректируют с учетом правоприменительной практики первых дней.

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