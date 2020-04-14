МВД Крыма выпустило памятку прав и обязанностей в период угрозы коронавируса

Министерство внутренних дел по Республике Крым выпустило памятку для граждан на период угрозы распространения коронавируса. На одной стороне - права и обязанности граждан в условиях повышенной готовности, на другой - меры профилактики, симптомы заболевания и телефоны «горячих» линий Минздрава и Роспотребнадзора.

Памятка разъясняет действия властей в режиме повышенной готовности к ЧС: ограничить доступ людей и транспорта на территорию, определить порядок использования транспорта, средств связи и госимущества, приостановить деятельность организаций.

Граждане в этом случае обязаны выполнять правила поведения, изучить способы защиты населения и оказания первой помощи, соблюдать меры безопасности и режим самоизоляции вне зависимости от возраста - он вводится для того, чтобы замедлить динамику роста заболеваний. За нарушение санэпидрежима предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Памятка содержит нормы отвественности для граждан. Фото: пресс-служба МВД в РК

За нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия применяются статьи 19.4 и 6.3. КоАП. Первая предусматривает штрафы от 500 до 1 тысячи рублей на граждан и от 2 до 4 тысяч рублей на должностных лиц. Вторая - от 15 тысяч до 40 тысяч рублей на граждан, от 50 тысяч до 150 тысяч рублей на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, от 200 тысяч до 500 тысяч на юридических лиц, либо приостановку деятельности на срок до 90 суток.

За нарушение правил при ЧС или угрозе ее возникновения применяется статья 20.6.1 КоАП - штраф для граждан составляет 1-30 тысяч рублей, 10-50 тысяч рублей для должностных лиц, 30-50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, 100-300 тысяч рублей для юридических лиц. При повторных нарушениях штрафы значительно увеличиваются, а юрлицам грозит 90 дней простоя.

Уголовная ответственность по статье 236 УК РФ предусматривает штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, лишение права занимать определенные должности на срок от 1 года до 3 лет, либо ограничение свободы или принудительные работы на срок до 2 лет.

Если нарушение санэпидрежима приведет к смерти человека, наказание увеличивается до 1-2 миллионов рублей, от двух до четырех лет лишения свободы, принудительные работы на срок от 3 до 5 лет.

В случае гибели двух и более людей виновнику грозит лишение свободы до 7 лет.

На лругой стороне памятки - правила поведения и телефоны "горячих" линий. Фото: пресс-служба МВД в РК

Указ главы Крыма ввел режим повышенной готовности к ЧС на территории республики с 17 марта. Гражданам предписано с 3 до 30 апреля не покидать место проживания за исключением особых случаев.

За нарушения с 15 апреля применятся ответственность по республиканскому закону «Об административных правонарушениях в Республике Крым».

Статья 7.3. определяет размер штрафов для граждан в 4 тысячи рублей за однократное нарушение, 5 тысяч рублей за повторное; для должностных лиц - от 30 тысяч до 40 тысяч рублей за однократное нарушение, 40-50 тысяч за повторное; для юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей за однократное нарушение, 300-500 тысяч за повторное. За совершение нарушения с привлечением транспортного средства штраф 5 тысяч рублей.

Напомним, с 15 апреля жителям Крыма обязательно нужно иметь при себе паспорт во время передвижений по городу. Это предусмотрено постановлением правительства РФ от 2 апреля, которое предписывает всем гражданам в режиме ЧС и режиме повышенной готовности к ЧС при передвижении иметь при себе паспорта и иные документы, подтверждающие их легитимность выхода в город. Для консультаций и жалоб граждан в МВД ввели "горячую" линию 800-733-33-38.

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