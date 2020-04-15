2020-04-14T19:31:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 15 апреля 2020: За нарушение самоизоляции начинают штрафовать по новым правилам

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 15 апреля 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Для крымчан с 15 апреля ввели дополнительные ограничения на передвиженияДля крымчан с 15 апреля ввели дополнительные ограничения на передвиженияФото: Михаил ПАТЛИС
Изменить размер текста:

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

ХРАМЫ ЗАКРЫЛИ

С 15 по 19 апреля 2020 года в православные храмы Крыма перестанут пускать посетителей.

Попасть на территорию культовых зданий смогут только священнослужители и другие служащие храмов. При этом освящение куличей все же состоится, правда, верующим придется стоять на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.

НАЧИНАЮТ ШТРАФОВАТЬ

С 15 апреля вводятся более жесткие ограничения на передвижения граждан. Штрафы составят 4-5 тысяч рублей за первое нарушение.

Полиция выпустила на улицы дополнительные патрули, чтобы ловить нарушителей. Также следить за гражданами будут с помощью системы видеофиксации, камеры помогут отслеживать передвижения автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Кашель не проходит, никто не лечит»: Пенсионерка рассказала о жизни в доме престарелых под Смоленском, где у 86 человек заподозрили коронавирус
Пожилые люди считают, что их заразил врач. Якобы, у него жена работала в поликлинике, и там контактировала с больным
«Мы с кошкой вышли погулять»: Как работает и за кем смотрит «карантинный патруль» полиции
Журналист «КП» посмотрел, как полицейские работают в квартирах, где подозрение на коронавирус, как проверяют людей на карантине и смотрят, чтобы никто не гулял на детских площадках
Простой парень в толстовке: «Комсомолка» узнала, кто главный разработчик российской вакцины от коронавируса
Ильназ Иматдинов защитил кандидатскую в 24 года, в соцсетях у него много котиков, но сейчас ему не до них — ученый работает над спасением человечества
Новости 24
Роспотребнадзор продезинфицировал прибывшую в Крым из Греции яхту
Заключенных в крымских СИЗО будут проверять на коронавирус
Ограничение цен на медпрепараты и средства защиты временно отменили
Когда школьникам Симферополя начнут выдавать сухие пайки
В Керчи будут судить извращенца-рецидивиста, которого опознали дети
Грабитель из Бахчисарая набросился с ножом на полицейских и получил пулю в ногу
За год минимальный набор продуктов в Крыму подешевел на 28 рублей
Бизнесмена из Симферополя будут судить за то, что его дочь выстрелила себе в голову
За сутки аэропорт Симферополя не принял даже 500 человек
Жительница Крыма пыталась выехать из России по украинскому паспорту
За передвижением крымчан на самоизоляции будут следить видеокамеры ГИБДД
Житель Алушты заработал на мошеннической схеме больше 1 миллиона рублей
МВД будет принимать жалобы крымчан на штрафы за нарушение самоизоляции
С 15 апреля в Крыму без паспорта нельзя выходить на улицу