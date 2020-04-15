Коронавирус в Крыму, последние новости на 15 апреля 2020: За нарушение самоизоляции начинают штрафовать по новым правилам
«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.
ХРАМЫ ЗАКРЫЛИ
С 15 по 19 апреля 2020 года в православные храмы Крыма перестанут пускать посетителей.
Попасть на территорию культовых зданий смогут только священнослужители и другие служащие храмов. При этом освящение куличей все же состоится, правда, верующим придется стоять на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.
НАЧИНАЮТ ШТРАФОВАТЬ
С 15 апреля вводятся более жесткие ограничения на передвижения граждан. Штрафы составят 4-5 тысяч рублей за первое нарушение.
Полиция выпустила на улицы дополнительные патрули, чтобы ловить нарушителей. Также следить за гражданами будут с помощью системы видеофиксации, камеры помогут отслеживать передвижения автомобилистов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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