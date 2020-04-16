Крыму не хватает 240 аппаратов искусственной вентиляции легких

По поручению президента Владимира Путина до 28 апреля в Крыму развернут 956 коек для больных коронавирусом. Сегодня исследования на Covid-19 в республике проводят на базе трех лабораторий: двух федеральных и одной крымской.

Об этом глава региона Серей Аксенов заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Он отметил, что на полуострове достаточно тест-систем на определение коронавирусной инфекции, в наличии 4,8 тысяч тестов, более 6 тысяч тестирований уже проведено.

- Три организации общей мощностью около 400 тестирований в сутки. Но сейчас мы осуществляем меньше тестирований, около 300 тестов в сутки, - сказал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что согласно плану в Крыму развернуто 478 коек, из них 211 - с кислородом и 93 - с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ). Недостающее 478 коек будет развернуто в Армянске, Джанкое и Симферополе. В федеральный центр подана заявка на обеспечение 240 аппаратов ИВЛ, 72 из них планируется получить в ближайшее время.

Если эпидемиологическая ситуация в регионе начнет ухудшаться, то 79 стационарных аппаратов искусственной вентиляции легких передадут тем учреждениям, которые будут оказывать помощь больным коронавирусом.

- Конечно, мы честно говорим, что к 28 апреля мы целевой показатель не выполним с точки зрения оснащения кислородом и ИВЛ, - заключил глава Крыма.

Отметим, что на 16 апреля в Крыму зарегистрировано 37 больных коронавирусом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На случай массового заболевания новым коронавирусом власти уже приготовили особый госпиталь. Им стала 7-я городская больница Симферополя. Оттуда уже выселили всех обычных пациентов, персонал прошел обучение и готов оказывать помощь.

Для тяжелых больных раньше срока вводят в строй новый медцентр имени Семашко, где оборудовали который возвели в крымской столице. Там уже оборудовали 45 реанимационных коек с аппаратами искусственной вентиляции легких для тяжелых больных.

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