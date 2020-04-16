2020-04-16T13:13:07+03:00
Политика

«Это информационный вброс»: Эксперт оценил желание Украины помочь Крыму в борьбе с коронавирусом

Ранее МИД Украины призвал РФ допустить на полуостров международные миссии медиков
Надежда ДАЦЮК
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На Украине поставили под сомнение эффективность мер, принимаемых на полуострове для недопущения распространения коронавирусаНа Украине поставили под сомнение эффективность мер, принимаемых на полуострове для недопущения распространения коронавирусаФото: "КП" Архив
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В Крыму призвали власти Украины обратить внимание на социальную и эпидемиологическую ситуацию в своей стране, а не просить гуманитарную помощь для полуострова у международных организаций. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Денис Батурин.

Ранее МИД Украины призвал Российскую Федерацию допустить на территорию Крыма и Севастополя представителей международных мониторинговых миссий и врачей для «проведения квалифицированного медицинского обследования и лечения» крымчан, а также «оказания гуманитарной помощи».

- Понятно, что Украина считает Крым своей территорией, и Киев не может не обратить внимание общественности на полуостров при таком информационном поводе, как эпидемия коронавируса. Это обращение - политический жест и информационный вброс. Оно имеет антироссийский смысл в рамках того международного тренда, который существует, - отмечает политолог Батурин.

По его словам, желание украинской стороны привлечь в Крым «квалифицированных врачей» ставит под сомнение эффективность мер, принимаемых на полуострове для недопущения распространения коронавируса.

- Это попытка несколько очернить Российскую Федерацию. В МИДе таким образом показали, что принимаются якобы недостаточные меры. Но на Украине нет никакой информации об этом, чтобы делать такие выводы. Украинской стороне стоит обратить внимание на свою территорию и заняться социальной и эпидемиологической защитой своих граждан, - заключил политолог.

Напомним, в Крыму на 16 апреля зафиксировали три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, количество инфицированных достигло 37 человек, 14 из них выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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