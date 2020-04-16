Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 16 апреля 2020 года: Еще три новых случая

В Крыму зарегистрировали еще три случая заражения коронавирусом.

- У нас за истекшие сутки трое заболевших плюсом. Двое - члены семьи заболевшего в Раздольненском районе, который был госпитализирован и у которого было минимальное количество контактов. И еще одна девочка в Симферополе, отец приехал из Москвы, завозной случай, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба. - Ситуация находится под контролем.

В свою очередь замруководителя крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков рассказал, что членов семьи зараженного из Раздольненского района сразу поместили в обсерватор, как только поставили диагноз их родственнику. Позднее тесты дали положительный результат на коронавирус, и их перевели в инфекционный стационар Евпаторийской горбольницы.

- Число контактов минимальное, всего три контакта, - отметил Крутиков.

Заболевшая девочка из Симферополя сейчас находится в горбольнице №7, и четыре человека, которые с ней контактировали, находятся в обсерваторе.

Напомним, за прошлые сутки специалисты выявили два новых случая заражения в республике. Всего уже 37 зараженных, еще 8 случаев - в Севастополе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На случай массового заболевания новым коронавирусом власти уже приготовили особый госпиталь. Им стала 7-я городская больница Симферополя. Оттуда уже выселили всех обычных пациентов, персонал прошел обучение и готов оказывать помощь.

Для тяжелых больных раньше срока вводят в строй новый медцентр имени Семашко, где оборудовали который возвели в крымской столице. Там уже оборудовали 45 реанимационных коек с аппаратами искусственной вентиляции легких для тяжелых больных.

Всего на полуострове уже развернули 478 инфекционных коек в разных больницах, из них с ИВЛ - 93, еще 211 - с кислородом. При этом пациентов в тяжелом состоянии среди зараженных коронавирусом крымчан пока нет.

Всего планируется до 28 апреля создать на полуострове 956 инфекционных коек, из них 656 - с кислородом, а с ИВЛ - 335. Крым уже подал заявку на получение недостающих аппаратов ИВЛ.

КСТАТИ

Для медицинского наблюдения за гражданами, прибывшими из неблагополучных регионов, в Крыму развернули несколько обсерваторов: уже работают учреждения в Евпатории и Ялте, планируется запустить еще один обсерватор в Керчи. Кроме того, в обсерватор превратили Центральную горбольницу Армянска.

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