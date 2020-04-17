Налоговые льготы для предпринимателей в Крыму в период коронавируса: когда введут и кто сможет воспользоваться

Власти Крыма вводят налоговые льготы для предпринимателей из-за коронавируса: бизнесу, работающему по упрощенной системе налогообложения, снизили ставки. Соответствующие изменения в закон приняли на внеочередной сессии Госсовета РК сразу в двух чтениях.

- Мы снизили вполовину ставки налогов по упрощенной и патентной налоговым системам, - сообщила КП-Крым глава парламентского комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова. - Это касается отраслей, признанных пострадавшими от коронавируса.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

В 2020 году ставка налога по упрощенной системе налогообложения от дохода составит 2%, от разницы между доходами и расходами — 5%.

Это распространяется на парикмахерские и косметические услуги, автобусные пассажироперевозки на городских, пригородных, междугородних маршрутах, услуги такси, услуги по присмотру и уходу за детьми и пожилыми людьми, работу мастеров-ремесленников, фитнес-тренеров и инструкторов, поваров-надомников, морские пассажирские перевозки, прокат велосипедов, лодок, катеров, и все объекты общепита.

При этом выручка по данным видам деятельности должна быть не меньше 70% от общего объема доходов предпринимателя или предприятия.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

Свыше 10% снижения доходов за период повышенной готовности к ЧС дают право воспользоваться налоговыми отсрочками, установленными на федеральном уровне.

Также на них могут претендовать предприниматели и предприятия, которые получили убыток, хотя в прошлом году работали в прибыль или в ноль.

Все эти показатели нужно подтвердить документально объемами выручки о реализации товаров и услуг, и подать заявление об отсрочке.

Проверить свою налоговую льготу можно на сайте ФНС России «Перечень лиц, имеющих право на поддержку в связи с COVID 19».

ОФИЦИАЛЬНО ПОСТРАДАВШИЕ

Напомним, отсрочка или рассрочка может быть предоставлена по федеральным, региональным, местным налогам, страховым взносам, срок уплаты которых наступил в текущем году по отраслям, официально признанными пострадавшими: авиа- и автомобильным перевозкам, культуре, физкультуре и спорту, туркомпания, гостиницам, общепиту, дополнительному образованию, выставочной деятельности и предоставлению бытовых услуг населению.

Крым обратился к премьер-министру правительства РФ Михаилу Мишустину признать все отрасли пострадавшими от распространения коронавируса.

Уже практически не осталось таких сфер хозяйствования, которые не констатировали снижение оборотов — люди сидят по домам и даже средний чек в продуктовых магазинах упал.

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