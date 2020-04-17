Региональные меры поддержки бизнеса: Как в Крыму пытаются спасти экономику

Глава Крыма подписал указ о первоочередных мерах поддержки бизнеса, касающихся отмены арендной платы за госимущество на период апрельского простоя. Это один из шагов, сделанных властью для того, чтобы экономика региона не рухнула за период так называемого «разобщения», необходимого для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

НУЛЕВАЯ АРЕНДА

Нулевая ставка аренды с 1 по 30 апреля распространяется на отрасли, наиболее пострадавшие от Covid-19: авиа- и автомобильные перевозки, культуру, физкультуру и спорт, туркомпании, гостиницы, общепит, дополнительное образование, выставочную деятельность и предоставление бытовых услуг населению.

Остальным полагается 50-процентная скидка. Для всех арендаторов государственной недвижимости, в том числе земельных наделов, за второй квартал оплата переносится до конца года - к 20 декабря ее нужно будет внести в полном объеме. Отсрочка или нулевая ставка не применяется автоматически ко всем арендаторам: чтобы ее получить, нужно подать заявление и заключить дополнительное соглашение к договору аренды.

ЛАРЬКИ ПРИЗНАЛИ ПОТЕРПЕВШИМИ

Местным советам рекомендовано поступить аналогичным образом и первым это сделал Симферополь: горсовет отменил арендную плату для нестационарных торговых точек с 28 марта и вплоть до возобновления деятельности.

Это же касается временных аттракционов, торговых мест на ярмарках и в подземных пешеходных переходах. До этого горсовет Симферополя продлил срок уплаты аренды муниципального имущества за второй квартал до 20 декабря.

В указе главы Крыма содержится прямая ссылка на отмену арендной платы за апрель, но пока депутаты решили поддержать ларьки и лавки, минуя крупных продавцов товаров промышленной группы, как, например, магазины галантереи, ювелирных товаров и книг. Всем им запрещено работать до 30 апреля.

На 50-процентную скидку за апрель могут рассчитывать арендаторы торговых точек в четырех торговых центрах Симферополя - это частные объекты и насколько уменьшать платеж, или оставлять его в прежнем размере, решать только владельцам зданий.

ИЗ БЮДЖЕТА НА ЗАРПЛАТУ

Чтобы бизнесу сферы услуг и торговли непродовольственными товарами продержаться на плаву и не увольнять работников, республика готова ежемесячно выделять по 18 846 рублей на каждого сотрудника, которому работодатель не в состоянии платить зарплату. На эти субсидии бюджет выделит 147 миллионов рублей из расчета простоя с апреля по июнь.

Кроме того, беспроцентные кредиты для выплаты зарплат малым и средним предприятиям выдают РНКБ и банк «Россия». Продолжает работать Фонд поддержки предпринимательства Крыма, который готов выдавать до 5 миллионов рублей под 3% годовых. Фонд микрофинансирования предпринимательства под такой же процент выдает микрозайм от 150 тысяч до 3 миллионов рублей на срок до двух лет, который также можно использовать для выплаты зарплат сотрудникам.

ПОДУШКА В ТРИ МИЛЛИАРДА

Министерство экономического развития Крыма проводи опрос предпринимателей по необходимым мерам помощи. На первом месте среди мер поддержки, которые просит бизнес - снижение региональных и местных налогов. Правительство рассматривает уменьшение ставки налога по упрощенной системе налогообложения с 4% до 2%. Пока решение не принято. Прямые субсидии, на которых наставляют предприниматели по примеру европейских стран, будут направлены в наиболее пострадавшие отрасли адресно - там, где ущерб грозит оставить людей без средств к существованию.

- У нас есть «подушка безопасности» в 3 миллиарда рублей на 3 месяца, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - Главная задача - установить кто просел, у кого нет средств.

Деньги в республиканском бюджете перекинут с инвестиционных программ, по которым в регионах идут стройки объектов инфраструктуры.

Крым обратился к премьер-министру правительства РФ Михаилу Мишустину признать все отрасли пострадавшими от распространения коронавируса. Уже практически не осталось таких сфер хозяйствования, которые не констатировали снижение оборотов - люди сидят по домам и даже средний чек в продуктовых магазинах упал.

В субботу 18 апреля на заседании оперативного штаба в Совмине представят план поддержки экономики Крыма помимо тех мер, которые предусмотрел федеральный центр.

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