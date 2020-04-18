2020-04-18T16:41:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Кому положена господдержка в период изоляции по коронавирусу: В Крыму утвердили дополнительные категории малообеспеченных граждан

Выплаты начнутся уже в апреле
Анна КИРИЕНКО
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Выплаты получат семьи с детьмиВыплаты получат семьи с детьмиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Крыму приняли решение по дополнительным выплатам господдержки отдельным категориям граждан. Первые перечисления начнутся в апреле и продлятся на май и июнь в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

С 20 апреля начнутся выплаты детям 2017 года рождения по 5 тысяч рублей, которые не попадали под иные федеральные или республиканские программы поддержки. Также по 2 тысячи рублей будет начислено пенсионерам с минимальным размером выплат.

- Семьям с детьми 2018-2019 годов рождения, которым по уровню дохода не полагались пособия, либо они не могли доказать нуждаемость в деньгах - не могли предоставить сведения о зарплате, - уточнила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - В апреле, мае, июне на этих детей начислят по 5 тысяч рублей. Таких в Крыму насчитывается около 4 тысяч.

Столько же надбавят к пенсиям детей-инвалидов, которые воспитываются дома, а не в домах-интернатах. Около 7 тысяч человек получат этот вид помощи.

Единовременно по 3 тысячи рублей получат одинокие матери, всего 38 тысяч человек. Аналогичную сумму на каждого ребенка выплатят многодетным семьям, если родители встанут на биржу труда и оформят пособие по безработице.

- Подписано постановление о выплате пособия по безработице официально уволенным с 1 марта 2020 года, и оно составляет 12 130 рублей, но это не касается тех людей, которые работали в теневом секторе, - подчеркнула Романовская. - Поэтому для них на уровне республики назначается минимальное пособие в 1,5 тысячи и по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

По данным Минсоцзащиты Крыма, такая выплата коснется 6,5 тысячи детей. Кроме того, в этом году многодетные семьи получат по 3,3 тысячи рублей на приобретение школьной формы без предоставления товарных чеков.

- Пакет мер я согласовал с Министерством финансов РФ, в понедельник будет письменное согласование и мы с четверга сможем довести деньги главным распорядителям бюджетных средств, - указал глава Крыма Сергей Аксенов. - Главное, чтобы мы избежали очередей или необходимости посещения органов власти для получения справок.

Обращаться в управления соцзащиты можно дистанционно, предоставляя скан-копии или фотографии необходимых документов. В сельской местности социальную помощь предоставят по личному заявлению и предварительной записи.

Ранее Госсовет Крыма утвердил размер регионального пособия на детей от 3 до 7 лет. Чтобы получить по 5 тысяч 612 рублей 50 копеек на каждого ребенка, среднедушевой доход семьи не должен превышать величину установленного в республике прожиточного минимума.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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