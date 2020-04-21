Торговые точки и парикмахерские откроют в Крыму после майских праздников

Власти Крыма готовятся запустить работу предприятий малого и среднего бизнеса, не связанных с массовым пребыванием граждан. Основные требования - соблюдение масочного режима, дезинфекция и социальная дистанция.

- Всем министерствам, кроме министерства курортов и туризма, а также отвечающим за общепит, проработать порядки по запуску предприятий, - поручил на заседании правительства Крыма премьер-министр Юрий Гоцанюк. - Это торговля и другие направления.

За основу решено взять документ Министерства строительства и архитектуры по запуску строительных площадок. К концу этой недели будет готов нормативный документ с единым для всех предприятий образцом заявления руководителя о решении приступить к работе с такого-то числа.

- Скорее всего, это будет в мае, решение примем в четверг: какие отрасли, кто будет работать, в каком порядке, - уточнил глава Крыма Сергей Аксенов. - Роспотребнадзор выдаст рекомендации, при соблюдении которых предприятие будет допущено к работе.

Запрет на проведение проверок, введенный правительством РФ, не касается контроля за соблюдением санэпидрежима. Поэтому каждый руководитель или предприниматель дает письменное согласие на проведение проверок Роспотребнадзора и получает рекомендации по дезинфекции и социальному дистанцированию сотрудников.

- Ни финансово-хозяйственную деятельность, ни противопожарные мероприятия мы не проверяем - только режим работы в условиях карантина, - заверил глава Крыма.

Руководство Ялты уже обратилось с просьбой открыть небольшие мастерские, парикмахерские, магазины одежды и другие предприятия, где нет массового скопления людей. Малый и средний бизнес основные работодатели в курортном регионе, и от их экономической деятельности зависит наполнение бюджета.

Все предложения от муниципалитетов Совмин аккумулирует до конца недели, подразделяет по отраслям, и выдает регламент запуска в работу. Санаторно-курортный и гостиничный сектор, заведения общественного питания и объекты массового посещения остаются в режиме вынужденного простоя.

Окончательное решение будет приниматься по санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе - настоящая динамика не дает вспышек и крупных очагов инфекции. Все случаи коронавируса завезенные или контактные с уже заболевшими.

На 21 апреля в Крыму всего 46 инфицированных, из них половина уже излечились и выписаны из больниц.

- Если динамика будет такая же, как сегодня, слава богу, то будем идти навстречу и различные отрасли нашего народного хозяйства выпускать на работу, - обещает Аксенов. - . Если динамика будет отрицательная, то режим будет усилен и большинство предприятий будет закрыто.

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