Коронавирус в Крыму, последние новости на 22 апреля 2020: Всех приезжих проверит полиция

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, ОТ КОГО ЗАРАЗИЛИСЬ ЯЛТИНСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт уверяет, что заразившиеся коронавирусом супруги-волонтеры, которые доставляли нуждающимся продукты и лекарства, подхватили инфекцию не от пенсионеров, которым они помогали.

Оказалось, что вирус привез в Ялту знакомый семьи, прибывший из эпидемиологически неблагополучного региона РФ.

Супруги сейчас лечатся в инфекционном отделении Ялтинской горбольницы, еще 34 человека, которые с ними контактировали, на домашней изоляции.

ВСЕХ ПРИЕЗЖИХ - НА ПРОВЕРКУ

Сотрудники МВД и Росгвардии начали массовую проверку достоверности данных о месте пребывания приезжих. Напомним, все граждане, въезжающие в Крым, заполняли анкету и указывали, где будут проживать. Сейчас правоохранители начнут выезжать по этим адресам.

В первую очередь начнут с туристических районов - Южный берег, Ялта, Сакский район.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в случае массового несоблюдения правил, республика будет просить у федеральных властей введения уголовного наказания за неверные сведения в анкетах.

Напомним, все приезжающие на территорию Крыма обязаны провести в самоизоляции 14 дней по месту пребывания.