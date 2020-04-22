Крым опередил Москву по темпам прироста заболевших коронавирусом
Республика Крым опередила Москву по среднему темпу прироста заболевших коронавирусом. Об этом заявила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба.
- У нас подтвержден 51 случай лабораторно. Средний темп прироста по Республике Крым за последние пять недель +18%. У Москвы сейчас +14% темп прироста, мы даже несколько выше, чем по Москве с учетом последних колебаний нашего уровня заболеваемости, - заявила Наталья Пеньковская.
При этом количество зараженных в Крыму меньше, чем у соседей по Южному федеральному округу.
- У нас показатель ниже, чем в Краснодарском крае и в Ростове. Там показатель порядка 8 [зараженных] на 100 тысяч населения. У нас составляет 2,7, но это не значит, что ситуация благоприятная, у нас большой миграционный процесс, мы говорим об этомна каждом заседании штаба, - отметила глава крымского управления Роспотребнадзора. - И у нас не такой большой объем тестирования еще на сегодняшний день.
Напомним, за минувшие сутки в Республике зарегистрировали еще пять случаев заболевания коронавирусом. Пик заболеваемости еще не пройден, уверены специалисты.
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ИСТОЧНИК KP.RU