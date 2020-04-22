Крым опередил Москву по темпам прироста заболевших коронавирусом

22 Апр 2020 2020-04-22T10:49:14+03:00

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Республика Крым опередила Москву по среднему темпу прироста заболевших коронавирусом. Об этом заявила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба.

- У нас подтвержден 51 случай лабораторно. Средний темп прироста по Республике Крым за последние пять недель +18%. У Москвы сейчас +14% темп прироста, мы даже несколько выше, чем по Москве с учетом последних колебаний нашего уровня заболеваемости, - заявила Наталья Пеньковская.

При этом количество зараженных в Крыму меньше, чем у соседей по Южному федеральному округу.

- У нас показатель ниже, чем в Краснодарском крае и в Ростове. Там показатель порядка 8 [зараженных] на 100 тысяч населения. У нас составляет 2,7, но это не значит, что ситуация благоприятная, у нас большой миграционный процесс, мы говорим об этомна каждом заседании штаба, - отметила глава крымского управления Роспотребнадзора. - И у нас не такой большой объем тестирования еще на сегодняшний день.

Напомним, за минувшие сутки в Республике зарегистрировали еще пять случаев заболевания коронавирусом. Пик заболеваемости еще не пройден, уверены специалисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU