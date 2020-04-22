Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 22 апреля 2020: Пять новых случаев

В Крыму 22 апреля 2020 резко выросло количество зараженных коронавирусом: подтверждено пять новых случаев.

- Двое заболевших прибыли из Москвы, еще двое являются контактными по ранее подтвержденным случаям, один случай по контакту с прибывшим из Москвы, - сообщил глава РК Сергей Аксенов на своей странице ВКонтакте. - Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар с соблюдением мер биологической безопасности.

В свою очередь руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская уточнила, что по итогам эпидрасследований специалисты уже установили 111 человек, которые контактировали с заболевшими.

Один из зараженных лежал в Симферопольской клинической больнице (известна в народе как Железнодорожная) с пневмонией. Все медработники переведены в обсерватор, а пациенты, которые находились вместе с ним, - в инфекционный стационар горбольницы №7 в Симферополе.

- Два очага по ранее подтвержденным случаям в городе Симферополе и Красногвардейском районе. Все очаги были ранее отработаны, люди находились в условиях обсерватора, лабораторно подтверждены случаи на 10 день по протоколу, - отметила Наталья Пеньковская. - Еще два новых случая в Сакском районе и в Бахчисарайском районе. Лица прибыли в Республику Крым из Москвы, у них появилась клиника ОРВИ, и в соответствии с выданным предписанием они подлежали обследованию на новую коронавирусную инфекцию. По результатам лабораторного обследования у них был подтвержден диагноз.

Всех больных поместили в инфекционное отделение, а близких - в обсерватор. При этом специалисты нашли далеко не всех контактных лиц.

- По Бахчисарайскому и Сакскому районам работа еще продолжается, - сказала Наталья Пеньковская. - По предварительным данным, в Бахчисарайском районе дальние контакты по селу - это порядка 49 человек, по Сакскому району - порядка 10 человек. Эпидрасследование идет, очаг не закрыт.

- Там ситуация может развиваться в совершенно негативном ключе. В одном случае были похороны, в другом день рождения - массовые мероприятия, - добавил глава Крыма Сергей Аксенов.

Всего в республике зарегистрировали 51 случай коронавируса, из них 21 случай - местный, остальные граждане заразились за пределами страны или в других регионах РФ.

- Призываю всех соблюдать режим самоизоляции, максимально ограничить контакты, не посещать общественные места без острой необходимости, - заключил Аксенов.

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