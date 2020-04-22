«Баламуты появились, ведут себя по-свински»: Глава Крыма поручил принудительно отправлять в обсерватор всех туристов, прибывших из-за границы

Некоторые крымские туристы, эвакуированные из Таиланда, отказываются провести 14 дней в обсерваторе. Из-за этого инцидента глава Крыма Сергей Аксенов потребовал внести изменения в указ о введении режима повышенной готовности и обязать всех граждан, прибывших из-за рубежа, находиться под медицинским наблюдением в специальных учреждениях.

Напомним, из Таиланда вывезли 18 путешественников, в том числе – четырех севастопольцев. Самолет приземлился в Ростове вечером 21 апреля, оттуда крымчан везли в Евпаторию на автобусе, предоставленном властями соседнего региона. В евпаторийском обсерваторе туристам предстоит провести две недели.

«НИ СТЫДА, НИ СОВЕСТИ»

- Там уже пара баламутов появилась – при том, что всех предупреждали перед вылетом из Таиланда, что по приезде всех поместят в обсерватор. Я эту песню знаю: сначала все кивают на что угодно, лишь бы попасть домой, а как только приедут – начинается другая песня, мол, нас тут власти куда-то загоняют и так далее. Ровно это и произошло! – возмутился глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба.

Глава республики заявил, что туристы, протестующие против обсервации, «ведут себя по-свински». Он напомнил, что граждане выехали на отдых, нарушив все рекомендации чиновников, которые еще до окончательного перекрытия границ и отмены авиарейсов просили жителей РФ воздержаться от зарубежных поездок.

- Надо еще проверить… Окажется, что выехали по украинским биопаспортам! Не называют оператора, не говорят, кто вывез. А сейчас еще выскочит, что через Киев улетали, патриоты так называемые… но это уже другой вопрос, законом напрямую не запрещено, - отметил Сергей Аксенов. - Но свинское поведение по возвращении! Возмущение просто! Мы тут ночами не спим, все включаемся в процесс, обзваниваем полстраны, чтобы состыковать, привезти… ни стыда, ни совести.

Глава республики поручил правительству внести изменения в указ о введении режима повышенной готовности и отметить в документе «специально для таких товарищей», что всех туристов, прибывших из других стран, в обязательном порядке помещают на 14 дней в обсерватор, и никаких других вариантов вроде домашней самоизоляции нет. И путешественникам, чтобы попасть на самолет, придется дать на это письменное согласие, еще находясь за границей.

- Без письменного даже переговоры не вести. Пусть в Индии сидят! – подчеркнул Аксенов. - Совесть надо иметь. Все знают, что основной источник заражения у нас – заграница.

«НИ С КЕМ ПЕРЕГОВОРОВ НЕ ВЕДЕМ»

В свою очередь руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская подчеркнула, что в отношении каждого туриста уже выписано постановление об обязательном помещении в обсерватор для медицинского наблюдения.

-Они путают и подменяют одно понятие другим. К ним вопрос самоизоляции не имеет никакого отношения, они относятся к категории лиц, которые в обязательном порядке подлежат изоляции. На всех мною подписаны постановления главного государственного санитарного врача территории об обязательном помещении в условия обсерватора, - сообщила Пеньковская.

По ее словам, если туристы не одумаются и продолжат спорить с Роспотребнадзором, на каждого из несогласных быстро подготовят иск о принудительной изоляции. Наталья Пеньковская напомнила, что все остальные туристы, которых эвакуируют в другие субъекты РФ, тоже отправляются в обсерваторы, и это право субъекта решать, где изолировать приезжих для профилактики коронавируса.

Кроме того, планируется провести дезинфекцию автобуса, который доставит эвакуированных в Евпаторию, обработать заправку, где останавливались туристы, а также вещи, которые будут у путешественников при себе.

- Давайте не делать так, чтобы нашу доброту и справедливость за слабость принимали. Есть меры. Написали: «в обсерватор» - значит, в обсерватор. Ни с кем переговоры не ведем, - заключил Сергей Аксенов.