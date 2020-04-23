2020-04-23T17:20:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Озвучен список предприятий, которым разрешат работать в Крыму с 1 мая

Бизнесменам придется соблюдать все санитарные требования и быть готовыми к внеплановым проверкам
Надежда ДАЦЮК
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Многим предприятиям из-за кризиса пришлось закрытьсяМногим предприятиям из-за кризиса пришлось закрытьсяФото: Архив "КП"
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Постепенно в Крыму начнут снимать ограничения по работе предприятий, которые были введены из-за ситуации с распространением коронавируса. Власти уже разрабатывают требования к тем предпринимателям, которым разрешат работать с 1 мая.

- Будет разрешена работа салонов красоты, парикмахерских, а также предприятий, оказывающих услуги по ремонту компьютеров, кадастровой деятельности, архитектуры, инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа, а также организации и ИП, осуществляющие торговлю автомобильными деталями и принадлежностями, - сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

По его словам, также допустят к работе предприятия, которые продают предметы личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, в том числе оказывают услуги по ремонту обуви, стирке и техническому ремонту изделий.

Откроются и те, кто продает строительные материалы, скобяные изделия, отопительное оборудование, и сантехнику.

Глава Крыма Сергей Аксенов добавил, что этот список еще не окончательный, и он может дополняться.

- Если в результате общения с предпринимателями мы увидим, что какая-то сфера деятельности не учтена, но она может работать без риска получить дополнительный очаг заражения, точно так же будем гибко вносить эти предложения, - сообщил он.

Для того, чтобы открыться, предпринимателям нужно будет получить уведомление о начале работы, к которому приложен бланк с требованиями от Роспотребнадзора.

- Уведомительный порядок будет простой, ходить никуда не нужно. Порядок получения документа мы опубликуем и расскажем о полных требованиях к предпринимателям 24 апреля. На бланке Роспотребнадзора директор должен написать «С требованиями ознакомлен, обязуюсь выполнять». Поставить подпись и печать, как положено, - уточнил глава Крыма.

Руководитель крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская добавила, что предприятиям, которые уже работают, тоже нужно подписать документ на согласие соблюдения требований Роспотребнадзора и на проведение внеплановых проверок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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