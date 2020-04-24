Чистая имитация: Почему крымчанам приходится самим мыть свои подъезды

В Крыму медленно, но верно растет количество заболевших коронавирусом. Одна из мер, которую приняли республиканские власти - обязательная дезинфекция подъездов в многоквартирных домах.

Глава Крыма Сергей Аксенов закрепил указом, что жилсервисы и частные управляющие компании должны обрабатывать подъезды каждый день.

Но на практике от крымчан из разных городов поступают отнюдь не благодарности, а жалобы: обработка проводится нерегулярно или не проводится совсем.

- С конца марта мы открыли горячую линию для жалоб на дезинфекцию подъездов. И на телефон, и на электронную почту поступило больше 100 обращений. Ежедневно поступает по 5-6 звонков, в основном по Керчи, Симферополю и Евпатории. В сельских районах намного лучше ситуация, - сообщил директор АНО «ЖКХ Контроль» Анатолий Петров.

По его словам, по части санобработки подъездов в основном идет «имитация, а не реальная работа».

- На местах даже не все администрации знают, где подъезды обрабатываются, а где нет. Слава богу, что вирус у нас не получил массового распространения, а иначе вся эта имитация ни к чему хорошему бы не привела, - отмечает Петров.

Управляющие компании обрабатывают около 30% многоквартирных жилых домов, а весь остальной объем работы ложится на плечи самих жильцов.

- Есть поговорка, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Нужно думать, как самим обеспечить безопасность в домах и подъездах. Качество и контроль всех этих действий, конечно, лежит на собственниках и на председателе совета дома. Но было бы хорошо, если бы контроль взял на себя Роспотребнадзор, потому что сейчас все это делают, как бог на душу положит, - заявил Петров.

Почему же обработка проводится нерегулярно? Все дело в том, что в договоре между управляющей компанией и жильцами нет такого пункта, как ежедневная дезинфекция подъездов.

Вот и управляющие компании ждут, откуда же им выделят финансирование на закупку средств и зарплату работникам, которые проводят дезинфекцию.

Глава Крыма заявлял, что компенсации на покупку дезинфицирующих средств будут выделять МУПам местные администрации, но соответствующего распоряжения нет по сей день.

- МУПы сейчас пишут в свои администрации, что не хватает денег на дезинфицирующие средства. Порядок обращения такой: все подают заявки в свои администрации. Считается, что МУП выполнял дезинфекцию подъезда только в том случае, если акт выполненных работ подписан председателем многоквартирного дома. Если он не подписан, значит никакой обработки не было, - сообщал Аксенов.

Юрист и владелец небольшой частной управляющей компании Михаил Воропай поясняет, что законодательно определен перечень работ, которые необходимо проводить управляющим компаниям, чтобы содержать в нормальном состоянии жилой фонд. Однако ежедневная дезинфекция подъездов в этот список не входит.

- Понятно, что такие форс-мажорные обстоятельства, как коронавирус не были предусмотрены. И в то же время это расходы, выходящие за рамки договорных отношений. Но мы должны это делать, потому что нас обязывает государство. Сегодня непонятно, выделят нам компенсацию или нет. Мы вынуждены проводить дезинфекцию и работать бесплатно, либо расходовать те деньги, которые должны быть выделены на другие статьи расходов. В этой ситуации, по моему мнению, администрациям нужно купить дезсредства и выделить их управляющим компаниям. Плюс, нужна денежная компенсация для работников, которые выполняют дезинфекцию, - говорит Воропай.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В администрации Симферополя отмечают, что в городе ежедневно проводится дезинфекция подъездов многоквартирных домов. По данным начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Якуба Зейтулаева, каждый день обрабатывается 2156 многоквартирных домов и около 5 тысяч подъездов. Сотрудники МУПов дезинфицируют входную группу, перила, почтовые ящики, лифты и кнопки вызова на каждом этаже.

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