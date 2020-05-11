2020-05-11T14:47:42+03:00
Общество

Бомжа из Симферополя снова пытаются оштрафовать за нарушение самоизоляции

Мужчина избежал наказания в первый раз, но полиция составила на бездомного второй протокол
Надежда ДАЦЮК
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Владимир Котолупов живет на улице уже больше 20 лет. Фото: Сергей МихайловВладимир Котолупов живет на улице уже больше 20 лет. Фото: Сергей Михайлов
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Бездомный из Симферополя - Владимир Котолупов - снова попал в курьезную ситуацию. Полицейские уже второй раз составили против него протокол за нарушение режима самоизоляции.

Владимир и рад бы изолироваться, но негде: сирота живет на улице уже больше 20 лет.

Первый протокол Котолупов получил в конце апреля. Выплачивать ему штраф или нет, должен был решить Киевский районный суд. Но до суда дело не дошло, в отделении полиции вошли в положение бездомного и аннулировали протокол.

- Я думал, что на этом приключения закончились. Не хотелось бы платить 4 тысячи штрафа. Да и откуда я буду их брать? Но вот беда: на проспекте Кирова уже 10 мая меня встретили полицейские и снова составили такой же протокол. Как и где я буду изолироваться? - вопрошает Котолупов.

Волонтеры помогли Владимиру написать заявление в администрацию Симферополя на получение места в общежитии. Чиновники поставили бездомному условие: нужно найти официальную работу.

- С этим были трудности, но меня согласились взять дворником в муниципальную управляющую компанию. Так что надеюсь, скоро перестану быть бездомным. Но пока мне не дали жилье, сколько еще штрафов придется получить? - сетует Владимир.

Общественники уже занялись вопросом Котолупова и пытаются помочь бездомному, чтобы его перестали наказывать рублем за то, что он не имеет своего угла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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