«Ночую на кладбище»: В Крыму полиция оштрафовала бездомного за нарушение самоизоляции

В Крыму продолжают штрафовать нарушителей режима самоизоляции. Зачастую протоколы составляются объективно, хотя иногда доходит до абсурда.

Недавно в Симферополе произошел случай, возмутивший общественность: протокол о нарушении режима самоизоляции был составлен на бездомного, который живет на улице с 1994 года.

Владимир Котолупов попался патрульным в центре Симферополя. На него составили два протокола - за распитие спиртных напитков и нарушение режима самоизоляции. И если с первым штрафом смириться можно и нужно, но как быть со вторым – не ясно.

- Я сирота, своего жилья нет. Уже 26-й год на улице. Бывает, ночую на кладбище или где придется. Я даже не знаю, где теперь буду искать эти четыре тысячи рублей штрафа, который мне нужно заплатить, - делится своим возмущением с КП-Крым бездомный Владимир.

Мужчине 43 года, когда-то он жил в интернате, а потом попал на улицу. Волонтеры помогли ему сделать паспорт, и даже поставили в очередь на получение квартиры (бездомный имеет право на это как сирота).

Кроме того, Котолупову помогли подать документы в администрацию Симферополя для предоставления ему места в общежитии.

- Сейчас мне просто негде самоизолироваться! Хочу, чтобы мне выделили место, но пока администрация еще не приняла решение по этому поводу. Боюсь, что мне могут выписать еще много штрафов, пока не закончится этот режим, а платить их просто нечем. Я готов соблюдать закон, но выделите мне жилье, - сетует бездомный.

Вопрос о том, придется ли выплачивать Владимиру штраф, решит 30 апреля Киевский районный суд Симферополя. А пока бездомный скитается по городу в поисках еды и 4 тысяч.

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