Пенсионеров не хватает: Власти Симферополя объяснили плохую дезинфекцию домов

Управляющие компании Симферополя остались без уборщиков в возрасте 65+ и не успевают дезинфицировать подъезды.

Именно этим объясняется отсутствие обработки придомовых территорий с лавочками, урнами, спортивными и детскими площадками.

- На территории Симферополя находится 3141 многоквартирный дом. Можете себе представить, какое это количество подъездов, - говорит глава администрации Симферополя Елена Проценко.

- Не хватает людей, чтобы вовремя и быстро все сделать. Наши специалисты выстраивают графики и во внеурочное время выходят и обрабатывают остановочные павильоны, и, конечно же, подъезды. Есть просьбы до 9-го этажа обрабатывать, хотя изначально было рассчитано на два этажа. И, конечно же, лифтовые кабины, кнопки вызова, почтовые ящики - огромное количество объектов и очень много работы.

Ежедневная дезинфекция - в актах выполенных работ для компенсации расходовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Людей для дезинфекции жилого фонда не хватает, в том числе, из-за ограничений на работу для лиц в возрасте 65 лет и старше.

По указу главы Крыма они должны сидеть дома с сохранением заработной платы, и нанять других сотрудников управляющие компании не могут - денег нет.

- Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет для управляющих компаний, в которых многие сотрудники как раз в возрасте от 60 и выше, влияет на то, что не хватает людей, - объясняет заместитель главы администрации Симферополя Анатолий Русин. - Мы собрали все управлявшие, помогли им с кадрами и создали 10-дневный запас химии.

Жалобы жителей на обработку или ее отсутствие горадминистрация принимает по номерам единой дежурно-диспетчерской службы:15-63; 60-49-09 или +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12. По всем сигналам департамент городского хозяйства проводит выездную проверку.

- Либо получаем акт от управляющей компании, что дезобработка была, просто жители не идели уборщиков, или если обработка сделана не качественно, ее проводят повторно, - уверяет Русин.

Сметы своих затрат на дезинфекцию и акты выполненных работ с подписями старших по дому управляющие компании направляют в МинЖКХ для компенсации затрат. С недобросовестными исполнителями разбирается Инспекция по жилищному надзору.

Ежедневно о дезинфекции жилого фонда чиновники отчитываются на заседании оперативного штаба в Совете министров. По словам премьер-министра Юрия Гоцанюка, в Симферополе нарушений нет, в подъездах вывешены графики уборки, которые соблюдаются. При этом обработке подлежат все контактные поверхности в подъездах, включая входную дверь и крыльцо, а придомовая территория, включая все элементы благоустройства, орошается раствором.

В тоже время в АНО «ЖКХ Контроль» признают, что управляющие компании обрабатывают около 30% многоквартирных домов, а весь остальной объем работы ложится на плечи самих жильцов.

В договоре между управляющей компанией и жильцами нет такого пункта, как ежедневная дезинфекция подъездов. Поэтому расходы на ее проведение не заложены в тариф.

В тоже время указ о режиме повышенной готовности к чрезвычайной ситуации обязывает проводить дезинфекцию жилых домов ежедневно - люди проводят дома большую часть времени и главный риск заразиться - через контактные поверхности в подъезде. В магазин, аптеку, выбросить мусор или выгулять собаку граждане выходят ежедневно.

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