Похоронил дочь и слег с коронавирусом: Как пенсионер из Крыма заразился Covid-19

Евгений шесть лет назад похоронил жену, а в середине апреля этого года - свою дочь. На похороны 15 апреля собралось много жителей села Верхоречье Бахчисарайского района. Через несколько дней мужчина почувствовал себя плохо - снимки показали двустороннюю пневмонию, а тест на коронавирус дал положительный результат.

С этого момента под угрозой заражения оказались все 115 человек, которые провожали дочь односельчанина в последний путь.

- Когда я попал в больницу мне даже лекарства передать некому было. Все родные были в обсерваторе, как и многие односельчане. Люди побросали скотину во дворах, ее некому кормить. Остались беспризорными собаки, куры, кошки. У меня тоже есть хозяйство. Помогает 80-летняя соседка, - рассказывает КП-Крым Евгений.

Недавно его нынешняя жена и дети вышли из обсерватора, коронавирус у них не нашли. А вот мужчине за две недели пребывания на больничной койке стало только хуже.

- Мне стало тяжело дышать. Самое страшное, что не изобрели эффективное лекарство от этого вируса. По три раза в сутки мне ставят капельницы, начали давать антибиотики. Но лучше не становится, - сетует заболевший.

Евгений не знает, где он мог подцепить заразу. Его 43-детняя дочь болела онкологией, жила в Бахчисарае, а за несколько дней до смерти ее привезли к отцу в Верхоречье.

- В Москву никто из нас не ездил. Мне 69 лет, я уже редко куда-то выезжаю. Дочь в последние несколько месяцев была лежачей. Все люди, которые сидели со мной рядом на похоронах, не болеют коронавирусом. У тех бабушек, которые обмывали тело, тоже ничего не нашли. Может, вирус я подцепил уже в больнице? – размышляет заболевший.

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