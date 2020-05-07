2020-05-07T09:27:44+03:00
Общество

Похоронил дочь и слег с коронавирусом: Как пенсионер из Крыма заразился Covid-19

Евгений попал в больницу с двусторонней пневмонией, с тех пор ему стало только хуже
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Мужчина полагает, что мог подхватить covid-19 уже в больнице. Фото: Архив "КП".Мужчина полагает, что мог подхватить covid-19 уже в больнице. Фото: Архив "КП".
Изменить размер текста:

Евгений шесть лет назад похоронил жену, а в середине апреля этого года - свою дочь. На похороны 15 апреля собралось много жителей села Верхоречье Бахчисарайского района. Через несколько дней мужчина почувствовал себя плохо - снимки показали двустороннюю пневмонию, а тест на коронавирус дал положительный результат.

С этого момента под угрозой заражения оказались все 115 человек, которые провожали дочь односельчанина в последний путь.

- Когда я попал в больницу мне даже лекарства передать некому было. Все родные были в обсерваторе, как и многие односельчане. Люди побросали скотину во дворах, ее некому кормить. Остались беспризорными собаки, куры, кошки. У меня тоже есть хозяйство. Помогает 80-летняя соседка, - рассказывает КП-Крым Евгений.

Недавно его нынешняя жена и дети вышли из обсерватора, коронавирус у них не нашли. А вот мужчине за две недели пребывания на больничной койке стало только хуже.

- Мне стало тяжело дышать. Самое страшное, что не изобрели эффективное лекарство от этого вируса. По три раза в сутки мне ставят капельницы, начали давать антибиотики. Но лучше не становится, - сетует заболевший.

Евгений не знает, где он мог подцепить заразу. Его 43-детняя дочь болела онкологией, жила в Бахчисарае, а за несколько дней до смерти ее привезли к отцу в Верхоречье.

- В Москву никто из нас не ездил. Мне 69 лет, я уже редко куда-то выезжаю. Дочь в последние несколько месяцев была лежачей. Все люди, которые сидели со мной рядом на похоронах, не болеют коронавирусом. У тех бабушек, которые обмывали тело, тоже ничего не нашли. Может, вирус я подцепил уже в больнице? – размышляет заболевший.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Больница Алушты стала очагом массового заражения коронавирусом

За время обсервации в медучреждении заболели 10 врачей и 24 пациента (подробнее)

Вице-премьер Крыма оскандалился фотографиями своих прогулок на карантине

Пока крымчан штрафуют, Евгений Кабанов купается в море и ходит в горы [фото] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Перед глазами темнело от высокой температуры, но я все равно шла к пациентам»: 10 историй медиков, умерших из-за коронавируса
«Комсомолка» рассказывает о тех, кто до последнего боролся за человеческие жизни и о том, как развивалась смертельная болезнь у них самих
Вагит Алекперов выделил 50 миллионов рублей личных средств больнице Усинска
На деньги президента «ЛУКОЙЛа» приобретаются аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы пациента, функциональные кровати, электрокардиографы, расходные материалы и средства индивидуальной защиты
Новости 24
Жители Крыма стали получать SMS о нарушении карантина
Десять тысяч граждан Украины останутся без своей земли в Крыму
Стоимость борщевого набора в Крыму стала ниже
Житель села под Бахчисараем продал чужую землю за миллион рублей
Погода в Крыму на 7 мая: дождь и тепло до +18
Глава Роспотребнадзора настаивает на трехступенчатой отмене ограничений из-за коронавируса
ЕГЭ в Крыму 2020 планируют перенести на июль
Авиапарад в Крыму на 9 мая 2020: В трех городах прошли репетиции
В Симферополе и Севастополе 7 мая частично отключат электричество
Двухнедельный карантин в Севастополе станет обязательным даже при местной прописке
Троллейбусы с символикой 75-летия Победы выйдут на маршруты трех городов Крыма
Эксперт рассказал, что ждет крымский туризм после отмены режима самоизоляции
Подарок ко Дню Победы: Обелиск славы в Керчи будет виден с Крымского моста
90 суток простоя: Бизнесменам Крыма напомнили о наказаниях за нарушения правил работы
Полиция аннулировала протокол о нарушении самоизоляции бездомным в Симферополе
В Первомайском районе на трассе загорелось два грузовика
В Евпатории готовятся открыть самый большой обсерватор в Крыму
В четверг власти сообщат о снятии запретов в Крыму после 12 мая
В Крыму два отеля оштрафуют на 300 тысяч рублей за прием туристов
В Алуште люди разгромили бетонные ограждения, мешавшие проехать к морю
Бельгийская овчарка по кличке Горыныч нашла по запаху банду воров
Под Судаком 15-летний ребенок разбился насмерть, упав с высокой скалы
Крымчане успевают заразить своих близких коронавирусом, прежде чем попадают в больницу