Вице-премьер Крыма просит оштрафовать себя за прогулки по лесу во время карантина

Публикация в социальных сетях крымского вице-премьера Евгения Кабанова фото с прогулок в горах – это грубая ошибка, за которую стоит наказывать по всей строгости. Так считает председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества Александр Малькевич.

- Ситуация с Кабановым - типичная ошибка чиновников, которые зачем-то играют в новую искренность в соцсетях, вообще не понимая, как ими пользоваться. Когда они выкладывают фотографии, как они отдыхают, что они едят, то этим не просто раздражают, а, по сути, провоцируют людей, - цитирует Малькевича экспертно-аналитический центр «Юг».

В ситуации, когда в Крыму идет серьезная работа по расшатыванию информпространства, власть республики сама провоцирует необдуманными действиями волну общественного недовольства. Глава Крыма Сергей Аксенов вводит строжайшие ограничения, а его прямой подчиненный не только их игнорирует, но и призывает последовать его примеру, подчеркивает Малькевич.

- Самое правильное в данном случае со стороны руководителя - принять жесткие меры, то есть уволить. Причем с точки зрения пиара и той же новой искренности это должно быть сделано публично в вечерний прайм-тайм на республиканском канале после соответствующей выволочки, - уверен Малькевич. - Чтобы все понимали свое равенство перед законом, а те, кто не просто нарушает, а еще и бравирует этим, знали, что понесут наказание. Тогда и будет работать система.

Сегодня в эфире телеканала «Крым24» Кабанов заявил, что уже обратился в Минприроды республики с заявлением - оштрафовать его за нарушение запрета на посещение лесов до 11 мая.

- Это было на прошлых выходных, действительно, необдуманный поступок - во время выходного дня прогуляться по лесу. Полностью осознаю меру своей ответственности. Именно сегодня обратился в Министерство экологии (и природных ресурсов) Республики Крым для составления на меня административного протокола и уплаты штрафа. Еще раз извиняюсь перед всеми жителями Крыма, которые находятся в режиме самоизоляции, – сказал вице-премьер.

Кабанов добавил, что практически 7 дней в неделю находится на работе и свой редкий выходной решил провести на природе.

- Я по рабочим делам и так нахожусь и в полях, и в лесах, и на берегоукрепительных сооружениях, потому что масса объектов реализуется по Федеральной целевой программе, но это был выходной день, поэтому посыпаю голову пеплом, извиняюсь, готов заплатить за это, - подчеркнул он.

За нарушение запрета на посещение лесов крымскому вице-премьеру грозит штраф в размере от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей.

Напомним, крымский вице-премьер Кабанов оскандалился своими снимками в Инстаграм с прогулок в горах и открытия купального сезона в море. В то время, как крымчанам за выход из дома дальше 100 метров грозит штраф, зампред правительства республики рекомендует свой рецепт от коронавируса - прогулку по горному лесу и морские купания.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Майские каникулы в Крыму выльются в рост заражений коронавирусом

Роспотребнадзор прогнозирует всплеск единичных случае заболеваемости (подробнее)

Вице-премьер Крыма оскандалился фотографиями своих прогулок на карантине

Пока крымчан штрафуют, Евгений Кабанов купается в море и ходит в горы [фото] (подробнее)