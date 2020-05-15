За два года по Крымскому мосту проехало 10 миллионов машин

По Крымскому мосту за два года работы проехало 9,5 миллиона машин, в том числе свыше миллиона грузовиков и более 120 тысяч автобусов. Это почти в два раза больше, чем перевезла Керченская паромная переправа, начиная с 2015 года - 5,1 миллиона транспортных средств.

В инфоцентре «Крымский мост» посчитали, что автовладельцы и грузоперевозчики сэкономили больше 35 миллиардов рублей, воспользовавшись бесплатным проездом по переходу, ведь за переправу нужно было платить.

Больше половины отдыхающих, согласно статистике, в 2019 году прибыли по Крымскому мосту. Полуостров посетило около 7,5 миллиона отдыхающих в прошлом году. Это помогло бюджету республики получить 3,7 миллиарда рублей от курортной отрасли.

- Мы видим, что Крымский мост востребован, в двух направлениях идет непрерывное бесперебойное движение. Он не только надежно связал два берега, но и дал большой толчок для экономического развития полуострова, - отмечает министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Как сообщил заместитель генерального директора компании «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонид Рыженькин, на строительстве моста в пиковые месяцы трудились больше 14 тысяч инженеров и рабочих.

- Они работали круглосуточно в сложных погодных условиях. Перед командой мостовиков стояла непростая задача - построить мост в рекордно сжатые сроки и при этом максимально прочный и надежный. 19 километров автодорожной части возвели меньше чем за два с половиной года и сдали на 7 месяцев раньше указанного в графике срока, - отметил Рыженькин.

Железнодорожную часть Крымского моста, напомним, запустили в декабре 2019 года. Ее строили около четырех лет. Автомобильная часть моста открылась 16 мая 2018 года. Сейчас работу трассы и железной дороги обслуживает больше 200 сотрудников и 59 единиц техники.

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