2020-05-08T16:44:12+03:00
Общество

В Крыму от коронавируса умерла вторая женщина

У жительницы Алушты 1925 года рождения была масса хронических заболеваний
Никита ПОЛЬКО
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Больше недели пациентка находилась на аппарате ИВЛ. Фото: АРхив "КП".Больше недели пациентка находилась на аппарате ИВЛ. Фото: АРхив "КП".
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В симферопольской городской больнице №7 от коронавируса скончалась жительница Алушты. Женщина 1925 года рождения попала под наблюдение врачей еще 26 апреля. Через несколько дней ей стало хуже, пациентку перевили на аппарат искусственной вентиляции легких.

- Умерла пациентка из Алушты 1925 года рождения. Причина – новая коронавирусная инфекция. Подчеркну, что у женщины была масса сопутствующих хронических заболевания, - сообщил КП-Крым министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.

Последнюю неделю пациентка была в стабильно тяжелом состоянии. За ее здоровье врачи боролись до последнего. Источник заражения у пенсионерки так и не был установлен.

Когда стало известно, что у женщины коронавирус, власти приняли решение закрыть терапевтическое отделение больницы Алушты на обсерватор.

Примечательно, что внук покойной не верил, что его бабушка больна Covid-19. Несмотря на это молодой человек был помещен на изоляцию, поскольку контактировал со своей родственницей.

Заметим, что в Крыму это уже вторая по счету смерть от коронавируса. 4 мая скончалась пациентка в Сакской районной больнице. Больная 1950 года рождения поступила в медучреждение 30 апреля с предварительным диагнозом правосторонняя пневмония.

Всего на территории республики с начала пандемии зарегистрировано 177 случаев новой коронавирусной инфекции, с выздоровлением из больниц выписано 44 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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