Коронавирус в Крыму, последние новости на 9 мая 2020: Учебный год закончится 22 мая

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости за 9 мая 2020 - читайте в одном материале КП-Крым.

УЧЕБНЫЙ ГОД ЗАКОНЧИТСЯ 22 МАЯ

В образовательных учреждениях Крыма через полторы недели завершится учебный год.

- Учебный год в крымских школах закончится 22 мая. Чуть-чуть осталось родителям потерпеть. Старшие классы готовятся к ОГЭ и ЕГЭ, так как пока решения об отмене нет, обсуждается вопрос переноса экзаменов, - сообщила вице-премьер республики Елена Романовская на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

ПРИБЫВШИЕ В КРЫМ ХОТЯТ РАЗМЕЩАТЬСЯ В ЯЛТИНСКОМ ОБСЕРВАТОРЕ

Прибывающие в Крым жалуются, что их не размещают в ялтинском обсерваторе. Главный санитарный врач Республики Крым и Севастополя Наталья Пеньковская отметила, что «обсерватор – не дом отдыха, а режимный объект в условиях стационара».

По ее словам, обсерватор не выбирают, а направляют туда, где есть места. Это вынужденная мера, там такая же цикличность заполнения палат, как в любой больнице.