День Победы в Крыму 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

В этом году Крым празднует День Победы 9 мая 2020 года без традиционного Парада и шествия Бессмертного полка: все массовые мероприятия на полуострове отменили из-за угрозы коронавируса.

Однако отменить всеобщую радость, народную память невозможно! Тем более - в 75-ю годовщину Великой Победы.

На Ай-Петри в 10.00 поднимут Знамя Победы. Традиция связана с легендой: в годы войны партизаны подняли на горе флаг, и фашисты начали его обстреливать, потому что снять не смогли.

В Керчи празднование Дня Победы пройдет с 9.30 до 12.30. Ветеранов поздравят прямо у их домов песнями военных лет. А в 12.45 пройдет возложение цветов в сквере «Славы» и к Обелиску Славы на горе Митридат.

В Симферополе также ветеранов поздравят у их домов. Для них сыграет оркестр. На проспекте Кирова и улице Севастопольская появится государственный флаг Российской Федерации. Кроме того, планируется размещение копии Знамени Победы на домах, где живут ветераны.

В Ялте празднование 9 мая начнется с торжественного возложения цветов к Вечному огню на Холме Славы и памятникам Великой Отечественной войны в близлежащих поселках. Позже для жителей города прозвучит мобильное поздравление с Днем Победы – маршрут пройдет по главным улицами и спальным районам города.

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