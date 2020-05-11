2020-05-11T12:57:46+03:00
Политика

Эксперт объяснил, зачем Киев хочет переименовать города и села Крыма

Власти сопредельного государства решили вернуть на полуостров крымскотатарские названия
Надежда ДАЦЮК
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Еще одна цель заявлений по Крыму от Антона Кориневича - это привлечение внимания, по мнению политологаЕще одна цель заявлений по Крыму от Антона Кориневича - это привлечение внимания, по мнению политологаФото: Надежда ДАЦЮК
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Желание Киева переименовать населенные пункты республики на крымскотатарский манер - является заигрыванием с представителями запрещенного меджлиса и его лидерами - Рефатом Чубаровым и Мустафой Джемилевым. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее так называемый постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич предложил «вернуться к историческим названиям, в частности к названиям крымскотатарского коренного народа, в административно-территориальном устройстве Крыма».

- Существование этого представителя явно нужно как-то оправдывать. И в последнее время Кориневич явно начал заигрывать с Джемилевым и Чубаровым, чтобы через них, через их лоббистские способности, получить для себя поддержку - финансовую, в первую очередь. Это бюрократические игры. Смысл заявлений Кориневича - привлечь к себе внимание и показать свою нужность в этих условиях, - отмечает политолог.

По мнению эксперта, заигрывание с запрещенным меджлисом не приведет украинские власти ни к чему конструктивному.

- То, с чем мы были знакомы на протяжении двадцати лет, на себе почувствовала украинская сторона: непрерывные требования денег, кадров, постоянное давление и шантаж. При этом никаких обязательств на себя эта сторона никогда не берет. Украинская элита сначала воспринимала эти действия с удивлением, затем - с раздражением. Но ни к каким результатам такое взаимодействие не приведет, - заключает Джаралла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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