2020-05-12T12:38:36+03:00
Общество

В Крыму распустились майские цветы: 10 лучших фото из Никитского сада

Весной ботанический сад подтверждает свой императорский статус [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Весной на ЮБК очень красиво. Фото: Виталий КовтунВесной на ЮБК очень красиво. Фото: Виталий Ковтун
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На Южном берегу Крыма, в Никитском ботаническом саду, раскрыла лепестки королева цветов – роза.

Роза - королева цветов. Фото: Виталий Ковтун

Роза - королева цветов. Фото: Виталий Ковтун

Крымские ученые вывели множество сортов прекрасного цветка, причем сорта «Климентина», «Коралловый сюрприз» и «Пестрая фантазия» удостоены высоких наград на международных конкурсах в Италии и Германии.

В саду очень много сортов роз. Фото: Виталий Ковтун

В саду очень много сортов роз. Фото: Виталий Ковтун

Титулованную особу поддержали и другие растения: пионы, глициния, сирень…

Изящные формы подчеркивает цветущее окружение. Фото: Виталий Ковтун

Изящные формы подчеркивает цветущее окружение. Фото: Виталий Ковтун

- Вторая декада мая отмечена также цветением розмарина, фиалок, анютиных глазок, маргариток, мускари, - рассказали в пресс-службе Никитского ботанического сада.

Именно весной Никитский сад на все сто процентов подтверждает свой стародавний статус - Императорский.

- Он свою осанку, свой сан не растерял: обширнейшая палитра красок распускающихся цветов впечатляет необычайно! – считают знатоки.

Цветочные водопады глицинии выглядят очень эффектно. Фото: Виталий Ковтун

Цветочные водопады глицинии выглядят очень эффектно. Фото: Виталий Ковтун

Май восхищает фантастическими каскадами из глициний – настоящий цветочный водопад.

Сирень радует и восхищает. Фото: Виталий Ковтун

Сирень радует и восхищает. Фото: Виталий Ковтун

Особая тема – сирень. Всего здесь свыше 100 сортов и форм зарубежной и отечественной селекции. На счету селекционеров Ботсада такие уникальные сорта, как «Севастопольский вальс» и «Эльтиген», в процессе создания сорта «Брест» и «Героям Сталинграда».

Сад чуть скучает по гостям. Фото: Виталий Ковтун

Сад чуть скучает по гостям. Фото: Виталий Ковтун

Изящные формы подчеркивает цветущее окружение. Фото: Виталий Ковтун

Изящные формы подчеркивает цветущее окружение. Фото: Виталий Ковтун

В саду много заморских диковинок. Фото: Виталий Ковтун

В саду много заморских диковинок. Фото: Виталий Ковтун

Начинают распускаться пионы. Фото: Виталий Ковтун

Начинают распускаться пионы. Фото: Виталий Ковтун

На Южном берегу Крыма радуют глаза по-королевски шикарные пионы. Начинают блистать своей красой и клематисы, которых в НБС насчитывает 127 видов и сортов.

На подходе и Карнавал ирисов.

Никитский сал во время пандемии закрыт для посещения. Фото: Виталий Ковтун

Никитский сал во время пандемии закрыт для посещения. Фото: Виталий Ковтун

Пока же Никитский сад закрыт для посещения, поэтому всеми красотами можно любоваться только на фото.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

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ИСТОЧНИК KP.RU

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