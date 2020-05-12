В Крыму распустились майские цветы: 10 лучших фото из Никитского сада

На Южном берегу Крыма, в Никитском ботаническом саду, раскрыла лепестки королева цветов – роза.

Роза - королева цветов. Фото: Виталий Ковтун

Крымские ученые вывели множество сортов прекрасного цветка, причем сорта «Климентина», «Коралловый сюрприз» и «Пестрая фантазия» удостоены высоких наград на международных конкурсах в Италии и Германии.

В саду очень много сортов роз. Фото: Виталий Ковтун

Титулованную особу поддержали и другие растения: пионы, глициния, сирень…

Изящные формы подчеркивает цветущее окружение. Фото: Виталий Ковтун

- Вторая декада мая отмечена также цветением розмарина, фиалок, анютиных глазок, маргариток, мускари, - рассказали в пресс-службе Никитского ботанического сада.

Именно весной Никитский сад на все сто процентов подтверждает свой стародавний статус - Императорский.

- Он свою осанку, свой сан не растерял: обширнейшая палитра красок распускающихся цветов впечатляет необычайно! – считают знатоки.

Цветочные водопады глицинии выглядят очень эффектно. Фото: Виталий Ковтун

Май восхищает фантастическими каскадами из глициний – настоящий цветочный водопад.

Сирень радует и восхищает. Фото: Виталий Ковтун

Особая тема – сирень. Всего здесь свыше 100 сортов и форм зарубежной и отечественной селекции. На счету селекционеров Ботсада такие уникальные сорта, как «Севастопольский вальс» и «Эльтиген», в процессе создания сорта «Брест» и «Героям Сталинграда».

Сад чуть скучает по гостям. Фото: Виталий Ковтун

Изящные формы подчеркивает цветущее окружение. Фото: Виталий Ковтун

В саду много заморских диковинок. Фото: Виталий Ковтун

Начинают распускаться пионы. Фото: Виталий Ковтун

На Южном берегу Крыма радуют глаза по-королевски шикарные пионы. Начинают блистать своей красой и клематисы, которых в НБС насчитывает 127 видов и сортов.

На подходе и Карнавал ирисов.

Никитский сал во время пандемии закрыт для посещения. Фото: Виталий Ковтун

Пока же Никитский сад закрыт для посещения, поэтому всеми красотами можно любоваться только на фото.

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