2020-05-12T21:01:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 13 мая 2020: Два пациента умерли, две больницы выходят из обсервации

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 13 мая 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
В Крыму число зараженных коронавирусом уже превысило две сотниВ Крыму число зараженных коронавирусом уже превысило две сотниФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости по состоянию на 13 мая 2020 года – читайте в одном материале КП-Крым.

ДВЕ СМЕРТИ

Две пациентки, у которых ранее диагностировали коронавирус, скончались. У них были некоторые сопутствующие заболевания, поэтому окончательную причину смерти установят судмедэксперты. Всего за все время с начала пандемии умерли четверо пациентов с коронавирусом, у всех были и другие хронические заболевания.

БУДЕТ ЛИ РЫБАЛКА - УЗНАЕМ В ПЯТНИЦУ

Глава Крыма пообещал принять решение о возможных послаблениях режима самоизоляции в пятницу, 15 мая.

В частности, крымчане просят разрешить рыбалку, прогулки в скверах и парках, а также занятия спортом на свежем воздухе.

Глава Крыма ответил на вопросы крымчан по поводу смягчения режима всеобщей

- У нас планы были [разрешить прогулки], но при этом мы 4 мая сели, посмотрели, что с 5 мая отпускаем ряд отраслей, мы решили, еще две недели [подождать], посмотреть, какие результаты нам принесли майские праздники, - сообщил Сергей Аксенов.

ДВЕ КРЫМСКИЕ БОЛЬНИЦЫ ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ ОБСЕРВАТОРАМИ

Красногвардейская районная больница и Алуштинская городская выходят из режима обсервации. Они находились на карантине в течение 14 дней из-за вспышек коронавируса.

Больше зараженных не обнаружили, поэтому обсервацию прекращают, людей - выписывают домой. После дезинфекции и повторных смывов медучреждения вернутся к нормальному режиму работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нерабочие дни в Крыму с 12 по 31 мая 2020: что закрыто и что будет работать

Рассказываем, какими будут нерабочие дни в Крыму с 12 по 31 мая (подробнее)

Продление режима самоизоляции в Крыму с 12 мая 2020 года: что изменится и до какого числа будет действовать

Власти посчитали продление режима самоизоляции в Крыму с 12 мая 2020 года эффективной мерой борьбы с коронавирусом (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Чиновники Евпатории решили побаловать себя дорогими иномарками за счет бюджета
Крымчанам напомнили об ответственности за фиктивную регистрацию иностранцев
В Симферополе и Севастополе 13 мая частично отключат электричество
Двое нетрезвых подростков избили и ограбили взрослого мужчину
Симферопольскому бездомному аннулировали второй протокол за нарушение самоизоляции
В Крыму продлен запрет на междугородние рейсы до 31 мая
Для практики студентов КФУ высадят яблоневый сад на 10 гектаров
Почти половина всей воды Крыма утекает в дырявые трубы
В Республике Крым расширили список объектов ФЦП
В Крыму с 12 мая работу возобновили более тридцати тысяч предприятий
В Керчи столкнулись три авто: один человек пострадал
Аксенов рассказал, разрешат ли крымчанам прогулки в парке и рыбалку
Крымские пограничники поймали браконьера, ловившего краснокнижную рыбу
В Крыму ожидается штормовой ветер
В Крыму введут единоразовые выплаты и на детей от 16 до 18 лет
Пьяный крымчанин украл автомат с игрушками и жвачками
Семь популярных крымских гор стали охранными зонами
Следком проводит проверку гибели троих мужчин на пожаре в селе Партизаны
Две крымские больницы вышли из режима обсервации и вскоре вернутся к нормальной работе
Через Крымский мост едет все больше автомобилей с материка
Полиция Крыма готовит облаву на машины с материковыми номерами
Коронавирус в Крыму: 189 человек в стационаре, еще 618 - в обсерваторах
Пять крымчан с коронавирусом лежат в реанимации в крайне тяжелом состоянии
За сутки полиция в Крыму поймала 164 нарушителя самоизоляции
За поход в магазин без маски в Крыму начнут штрафовать
В Крыму зарегистрировали еще семь заболевших коронавирусом за сутки