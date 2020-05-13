Коронавирус в Крыму, последние новости на 13 мая 2020: Два пациента умерли, две больницы выходят из обсервации
«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости по состоянию на 13 мая 2020 года – читайте в одном материале КП-Крым.
ДВЕ СМЕРТИ
Две пациентки, у которых ранее диагностировали коронавирус, скончались. У них были некоторые сопутствующие заболевания, поэтому окончательную причину смерти установят судмедэксперты. Всего за все время с начала пандемии умерли четверо пациентов с коронавирусом, у всех были и другие хронические заболевания.
БУДЕТ ЛИ РЫБАЛКА - УЗНАЕМ В ПЯТНИЦУ
Глава Крыма пообещал принять решение о возможных послаблениях режима самоизоляции в пятницу, 15 мая.
В частности, крымчане просят разрешить рыбалку, прогулки в скверах и парках, а также занятия спортом на свежем воздухе.
Глава Крыма ответил на вопросы крымчан по поводу смягчения режима всеобщей
- У нас планы были [разрешить прогулки], но при этом мы 4 мая сели, посмотрели, что с 5 мая отпускаем ряд отраслей, мы решили, еще две недели [подождать], посмотреть, какие результаты нам принесли майские праздники, - сообщил Сергей Аксенов.
ДВЕ КРЫМСКИЕ БОЛЬНИЦЫ ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ ОБСЕРВАТОРАМИ
Красногвардейская районная больница и Алуштинская городская выходят из режима обсервации. Они находились на карантине в течение 14 дней из-за вспышек коронавируса.
Больше зараженных не обнаружили, поэтому обсервацию прекращают, людей - выписывают домой. После дезинфекции и повторных смывов медучреждения вернутся к нормальному режиму работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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