Коронавирус в Крыму, последние новости на 13 мая 2020: Два пациента умерли, две больницы выходят из обсервации

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости по состоянию на 13 мая 2020 года – читайте в одном материале КП-Крым.

ДВЕ СМЕРТИ

Две пациентки, у которых ранее диагностировали коронавирус, скончались. У них были некоторые сопутствующие заболевания, поэтому окончательную причину смерти установят судмедэксперты. Всего за все время с начала пандемии умерли четверо пациентов с коронавирусом, у всех были и другие хронические заболевания.

БУДЕТ ЛИ РЫБАЛКА - УЗНАЕМ В ПЯТНИЦУ

Глава Крыма пообещал принять решение о возможных послаблениях режима самоизоляции в пятницу, 15 мая.

В частности, крымчане просят разрешить рыбалку, прогулки в скверах и парках, а также занятия спортом на свежем воздухе.

Глава Крыма ответил на вопросы крымчан по поводу смягчения режима всеобщей

- У нас планы были [разрешить прогулки], но при этом мы 4 мая сели, посмотрели, что с 5 мая отпускаем ряд отраслей, мы решили, еще две недели [подождать], посмотреть, какие результаты нам принесли майские праздники, - сообщил Сергей Аксенов.

ДВЕ КРЫМСКИЕ БОЛЬНИЦЫ ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ ОБСЕРВАТОРАМИ

Красногвардейская районная больница и Алуштинская городская выходят из режима обсервации. Они находились на карантине в течение 14 дней из-за вспышек коронавируса.

Больше зараженных не обнаружили, поэтому обсервацию прекращают, людей - выписывают домой. После дезинфекции и повторных смывов медучреждения вернутся к нормальному режиму работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нерабочие дни в Крыму с 12 по 31 мая 2020: что закрыто и что будет работать

Рассказываем, какими будут нерабочие дни в Крыму с 12 по 31 мая (подробнее)

Продление режима самоизоляции в Крыму с 12 мая 2020 года: что изменится и до какого числа будет действовать

Власти посчитали продление режима самоизоляции в Крыму с 12 мая 2020 года эффективной мерой борьбы с коронавирусом (подробнее)