Вступительные экзамены в вузы Крыма 2020: когда начнутся и как будут проходить

Представители крымских университетов рассказали, как в 2020 году будут проходить вступительные экзамены в вузы.

ДОКУМЕНТЫ НУЖНО ПОДАВАТЬ ОНЛАЙН

Первое нововведение, которое коснется абитуриентов в этом году - документы придется подавать онлайн.

Ответственный секретарь приемной комиссии Крымского федерального университета Алексей Гусев говорит, что вуз разрабатывает свою электронную схему приема документов.

- Все вузы будут принимать документы дистанционно. Это снимает обязанности со студентов приезжать. Можно отсканировать или даже сфотографировать документы и отправить их в приемные комиссии. Каждое учебное заведение будет разрабатывать свою систему подачи документов, - сообщил Гусев.

Абитуриентам не нужно пересылать документы обычной или электронной почтой. Заверение у нотариуса ксерокопий тоже не потребуется. Узнать, как правильно подать документы, можно на официальном сайте и в социальных сетях вуза.

Первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета Анжелика Лучинкина уточняет, что вступительная кампания для магистров и выпускников колледжей начнется с 20 июня, поскольку им не нужно ориентироваться на ЕГЭ и сроки его сдачи.

ЭКЗАМЕНЫ ПРОЙДУТ ДИСТАНЦИОННО

По словам Гусева, все вступительные экзамены в вузы Крыма 2020 должны пройти в режиме онлайн. Конечно, образовательные учреждения будут принимать абитуриентов в основном по результатам ЕГЭ, но для поступления на некоторые специальности все-таки придется сдавать внутренние экзамены в вузе.

- Настоящий порядок приема утверждает, что мы должны проводить экзамен в дистанционном формате. В меньшей степени это касается ребят, которые поступают после школы. Потому что у них в основном будут засчитываться результаты ЕГЭ. Есть отдельные категории, которые сдают дополнительные экзамены в университете. Например, творческий конкурс по журналистике, - уточняет ответственный секретарь приемной комиссии КФУ.

Дистанционная сдача экзаменов коснется и поступающих в магистратуру. Программа испытаний никак не поменяется по большинству предметов, процедура отбора будет стандартной.

Однако дата начала сдачи внутренних вступительных экзаменов пока неизвестна для выпускников 11-х классов, как и дата вступительной кампании. Дело в том, что это будет зависеть от сроков окончания сдачи ЕГЭ, с которыми в Министерстве просвещения РФ пока не определились.

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА МОГУТ ПЕРЕНЕСТИ

В Крымском федеральном университете не исключили, что начало учебного года могут перенести из-за неопределенности в связи с эпидемиологической ситуацией.

- Если ЕГЭ перенесут на более поздний срок, то у нас соответственно сдвинется и вся вступительная кампания, сдача экзаменов. Возможно, учебный год для первокурсников начнется 1 октября, но мы, конечно, будем ждать решения от федералов, - подытожил Гусев.

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