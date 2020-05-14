Присвоил 5 бюджетных миллионов: Бывшего директора «Крымавтотранса» задержала ФСБ

В Симферополе сотрудники ФСБ задержали бывшего директора ГУП РК «Крымавтотранс» по подозрению в растрате бюджетных средств.

По данным следствия, он выписывал себе и другим топ-менеджерам завышенные премии на очень солидные суммы, при этом экономическое состояние возглавляемого государственного предприятия оставляло желать лучшего.

- Сумма незаконно присвоенных и растраченных директором государственного предприятия денежных средств составила порядка 5 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе УФСБ по РК и Севастополю. - Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Обвиняемого задержали, ожидать суда он будет под домашним арестом. Кроме того, следователи и оперативники сейчас устанавливают всех, кто причастен к хищению бюджетных средств в особо крупном размере.

Если бывшего топ-менеджера признают виновным, то ему может грозить до 10 лет тюрьмы или до миллиона рублей штрафа.

Как стало известно КП-Крым, задержанный - Игорь Коробчук, до работы в ГУПе возглавлял налоговые органы республики.

После вступления в должность в 2016 году заявил, что его приоритетная задача - "обеспечение прозрачной работы предприятия, оказание современных и качественных услуг потребителям, оптимизация структуры, а также эффективное функционирование автовокзалов и автостанций Крыма". Судя по уголовному делу, правоохранители готовы поспорить с эффективностью бывшего топ-менеджера в суде.

С должности Коробчука сняли в 2019 году, причем в крымском правительстве выразили ему недоверие в прямом эфире - во время заседания Совета министров РК, которое транслируется по ТВ. В частности, власти подозревали руководство «Крымавтотранса» в том, что на предприятии намеренно не ставят на учет имущество, отмывая таким образом бюджетные деньги. Так, по словам Сергея Аксенова, который тогда занимал пост премьер-министра, только платные туалеты на автостанциях приносили наличными 1,5 миллиона рублей в месяц.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/779136" frameborder="0"></iframe> ФСБ задержала бывшего директора «Крымавтотранса».Оперативное видео УФСБ по РК и г. Севастополю

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