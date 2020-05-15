2020-05-15T11:46:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму зарегистрирована пятая смерть от коронавируса

В реанимации инфекционного госпиталя Симферополя скончался 85-летний мужчина
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
В Крыму пятая смерть от коронавирусаВ Крыму пятая смерть от коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Крыму от коронавирусной инфекции скончался 85-летний пациент инфекционного госпиталя Симферополя. Мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии.

- На 7.00 у нас сегодня появился еще один умерший, - сообщила вице-премьер Крыма Елена Романовская. - Это алуштинец 1935 года рождения с очень серьезными осложнениями и множеством хронических заболеваний.

Точная причина смерти будет установлена в результате исследований.

В реанимации инфекционного госпиталя в тяжелом состоянии находятся 6 пациентов, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, двое получают кислород. С учетом того, что возрастная группа 65+ ограничена в передвижении, медики подозревают занос инфекции из вне.

Всего в стационарах продолжают лечение 167 больных коронавирусом. На 15 мая в республике зарегистрировано 259 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 87 человек.

Первая смерть от коронавируса была зарегистрирована 4 мая. Скончалась 70-летняя пациентка в Сакской районной больнице. 8 мая в симферопольской городской больнице №7 от коронавируса умерла жительница Алушты. Женщина 1925 года рождения попала под наблюдение врачей еще 26 апреля.

12 мая стало известно о смерти еще двух женщин - пациентки Симферопольского инфекционного госпиталя 1951 года рождения и женщины 1959 года рождения в Сакской районной больнице.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Крыму, последние новости на 15 мая 2020: Открывается второй ковид-госпиталь

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 15 мая 2020 года (подробнее)

Снова женщины: В Крыму две новых смерти от коронавируса

В общей сложности инфекция погубила четверых крымчан (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко о ситуации с коронавирусом: Если снимем маски и начнем целоваться в троллейбусах - рискуем вернуть все обратно
Экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы сделал серьезные предупреждения нашему обозревателю Александру Гамову и всем его читателям
Вирусолог объяснил, можно ли заразиться коронавирусом от использованной медицинской маски
В Санкт-Петербурге хотели даже поставить для использованных медицинских масок специальные контейнеры, потому что они могут представлять биологическую угрозу горожанам
Новости 24
Симферопольские школьники получат сухие пайки еще раз
Российские ученые учатся лечить онкологию невредными вирусами
Студенты крымских колледжей в июле получат по 10 тысяч рублей помощи
Фотофакт: симферопольцы увидели черепах в Салгире
Джанкойские пенсионеры стали рекордсменами по нарушению режима самоизоляции
В Крыму на социальные выплаты запланировано почти 18 миллиардов рублей
За сутки через Крымский мост проехало 2,4 тысячи машин
«Очень странная птица в нашей реке»: В центре Ялты поселилось диковинное пернатое
Федеральные власти до 1 июня решат, будет ли курортный сезон в Крыму
В Крыму зарегистрировали еще 14 зараженных коронавирусом
«Крымэнерго» автоматически продлевает договоры с потребителями до снятия режима ограничений
Досрочное освобождение осужденного экс-мэра Феодосии оказалось фейком
В Симферополе ввели пропускной режим для въезда на кладбище
Народные умельцы и торговля через аппараты вошли в крымский список пострадавших covid-19 отраслей
Погода в Крыму на 15 мая: без осадков и тепло до +30
Турбизнес предлагает внедрить в Крыму «сертификат чистоты»
В районе мыса Опук море выбросило на камни труп дайвера
Задержанный сотрудниками ФСБ экс-руководитель «Крымавтотранса» будет ждать суда дома
Доходы половины семей Крыма зависят от курортного сезона
Каждый второй гостевой дом Крыма пойдет с молотка, если не откроется 1 июня
На майские праздники турбизнес Крыма потерял 10 миллиардов рублей
В Симферополе и Севастополе 15 мая частично отключат электричество
Под Симферополем закончилось строительство Евпаторийской развязки
В Симферополе задержали двух мошенниц, которые расплачивались чужими банковскими картами
Корона и Вирус: В крымском зоопарке двух лисят-сироток назвали в честь пандемии
Студенты КФУ смогут наблюдать за операциями виртуально