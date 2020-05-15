В Крыму зарегистрирована пятая смерть от коронавируса

В Крыму от коронавирусной инфекции скончался 85-летний пациент инфекционного госпиталя Симферополя. Мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии.

- На 7.00 у нас сегодня появился еще один умерший, - сообщила вице-премьер Крыма Елена Романовская. - Это алуштинец 1935 года рождения с очень серьезными осложнениями и множеством хронических заболеваний.

Точная причина смерти будет установлена в результате исследований.

В реанимации инфекционного госпиталя в тяжелом состоянии находятся 6 пациентов, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, двое получают кислород. С учетом того, что возрастная группа 65+ ограничена в передвижении, медики подозревают занос инфекции из вне.

Всего в стационарах продолжают лечение 167 больных коронавирусом. На 15 мая в республике зарегистрировано 259 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 87 человек.

Первая смерть от коронавируса была зарегистрирована 4 мая. Скончалась 70-летняя пациентка в Сакской районной больнице. 8 мая в симферопольской городской больнице №7 от коронавируса умерла жительница Алушты. Женщина 1925 года рождения попала под наблюдение врачей еще 26 апреля.

12 мая стало известно о смерти еще двух женщин - пациентки Симферопольского инфекционного госпиталя 1951 года рождения и женщины 1959 года рождения в Сакской районной больнице.

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