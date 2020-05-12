Снова женщины: В Крыму две новых смерти от коронавируса

За последние сутки в Крыму от коронавирусной инфекции скончались две женщины. Обе имели тяжелые сопутствующие заболевания, поэтому точную причину смерти установят эксперты.

- К большому сожалению, скончались две женщины за минувшие сутки, - сообщил на заседании оперативного штаба глава региона Сергей Аксенов. - И поскольку окончательный диагноз не установлен, мы точно не знаем причину смерти. Но они были инфицированы.

Одна из женщин 1951 года рождения находилась в стационаре Симферопольского инфекционного госпиталя с диагнозом «двухсторонняя пневмония» и коронавирус.

- У нее был ряд серьезных сопутствующих хронических заболеваний, которые усугубили течение болезни и ход лечения, - уточнила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская.

Вторая являлась пациенткой Сакской районной больницы. У женщины 1959 года рождения был диагностирован цирроз печени, открылось внутрибрюшное кровотечение.

Коронавирусную инфекцию обнаружили в ходе тестирования всех сотрудников и больных после диагностирования covid-19 у медработников этого лечебного учреждения.

Ранее от коронавируса в Крыму скончались две женщины 70-ти и 95 лет. Первая смерть была зарегистрирована в Сакской районной больнице, вторая - в Симферопольской инфекционном госпитале.

Всего от коронавируса по состоянию на 12 мая в Крыму скончались 4 человека. Зарегистрировано 209 случаев новой инфекции. Выздоровели 64 пациента.

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