2020-05-15T11:51:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Крыму на 15 мая 2020 года: Выявили 14 человек с инфекцией, у некоторых уже пневмония

В Крыму новые случаи заражения коронавирусом продолжают регистрировать каждые сутки
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
В Крыму подтвердили 14 новых случаев заражения коронавирусомВ Крыму подтвердили 14 новых случаев заражения коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Крыму ежедневно регистрируют новые случаи заражения коронавирусом. По состоянию на утро 15 мая в республике выявили 14 человек с новой инфекцией.

Как рассказала на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, пятеро из них – из очага в Сакской районной больнице. Там почти каждый день подтверждают все новых и новые случаи, причем большинство из зарегистрированных – медработники.

Еще один человек из Сакского района, которые получили положительные результаты, - член семьи зараженного медработника. Кроме того, еще один житель Сакского района обратился к врачам с симптомами ОРВИ, у него нашли нашли коронавирус. Пока не ясно, где именно он подхватил инфекцию, эпидрасследование только начали.

Также зарегистрировали 2 новых случая в Евпатории. Оба – члены одной семьи, они проходили лечение в одной из московских клиник и недавно, 5 мая, вернулись домой. Позднее появились симптомы респираторной инфекции. Тест на covid-19 оказался положительный, обоих жителей курортного города положили в стационар для оказания медицинской помощи.

- Еще по одному случаю в Симферополе и Ялте, это члены семей по уже подтвержденным лабораторным случаям. Они обследованы как контактные, - рассказала Наталья Пеньковская.

Выявили заражение в Феодосии: крымчанка приехала из Москвы, у нее проявились симптомы ОРВИ. Как оказалось – коронавирус.

И еще один случай – в Бахчисарайском районе, инфекцию подтвердили у местного жителя во время скрининга здоровых граждан.

- Половина [вновь выявленных] не имеют клинических проявлений, бессимптомное течение заболевания. Остальные имеют ярко выраженные клинические проявления ОРВИ, по результатам КТ у ряда заболевших уже выявлена пневмония, - заключила Наталья Пеньковская.

Таким образом, всего с начала пандемии в Республике Крым коронавирус нашли у 259 человек, из них 87 выздоровели, 5 человек – умерли. Остальные продолжают лечение.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму зарегистрирована пятая смерть от коронавируса

В реанимации инфекционного госпиталя Симферополя скончался 85-летний мужчина (подробнее)

Коронавирус в Крыму, последние новости на 15 мая 2020: Открывается второй ковид-госпиталь

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 15 мая 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко о ситуации с коронавирусом: Если снимем маски и начнем целоваться в троллейбусах - рискуем вернуть все обратно
Экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы сделал серьезные предупреждения нашему обозревателю Александру Гамову и всем его читателям
Вирусолог объяснил, можно ли заразиться коронавирусом от использованной медицинской маски
В Санкт-Петербурге хотели даже поставить для использованных медицинских масок специальные контейнеры, потому что они могут представлять биологическую угрозу горожанам
Новости 24
Симферопольские школьники получат сухие пайки еще раз
Российские ученые учатся лечить онкологию невредными вирусами
Студенты крымских колледжей в июле получат по 10 тысяч рублей помощи
Фотофакт: симферопольцы увидели черепах в Салгире
Джанкойские пенсионеры стали рекордсменами по нарушению режима самоизоляции
В Крыму на социальные выплаты запланировано почти 18 миллиардов рублей
За сутки через Крымский мост проехало 2,4 тысячи машин
«Очень странная птица в нашей реке»: В центре Ялты поселилось диковинное пернатое
Федеральные власти до 1 июня решат, будет ли курортный сезон в Крыму
В Крыму зарегистрировали еще 14 зараженных коронавирусом
«Крымэнерго» автоматически продлевает договоры с потребителями до снятия режима ограничений
Досрочное освобождение осужденного экс-мэра Феодосии оказалось фейком
В Симферополе ввели пропускной режим для въезда на кладбище
Народные умельцы и торговля через аппараты вошли в крымский список пострадавших covid-19 отраслей
Погода в Крыму на 15 мая: без осадков и тепло до +30
Турбизнес предлагает внедрить в Крыму «сертификат чистоты»
В районе мыса Опук море выбросило на камни труп дайвера
Задержанный сотрудниками ФСБ экс-руководитель «Крымавтотранса» будет ждать суда дома
Доходы половины семей Крыма зависят от курортного сезона
Каждый второй гостевой дом Крыма пойдет с молотка, если не откроется 1 июня
На майские праздники турбизнес Крыма потерял 10 миллиардов рублей
В Симферополе и Севастополе 15 мая частично отключат электричество
Под Симферополем закончилось строительство Евпаторийской развязки
В Симферополе задержали двух мошенниц, которые расплачивались чужими банковскими картами
Корона и Вирус: В крымском зоопарке двух лисят-сироток назвали в честь пандемии
Студенты КФУ смогут наблюдать за операциями виртуально