Новые случаи заражения коронавирусом в Крыму на 15 мая 2020 года: Выявили 14 человек с инфекцией, у некоторых уже пневмония
В Крыму ежедневно регистрируют новые случаи заражения коронавирусом. По состоянию на утро 15 мая в республике выявили 14 человек с новой инфекцией.
Как рассказала на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, пятеро из них – из очага в Сакской районной больнице. Там почти каждый день подтверждают все новых и новые случаи, причем большинство из зарегистрированных – медработники.
Еще один человек из Сакского района, которые получили положительные результаты, - член семьи зараженного медработника. Кроме того, еще один житель Сакского района обратился к врачам с симптомами ОРВИ, у него нашли нашли коронавирус. Пока не ясно, где именно он подхватил инфекцию, эпидрасследование только начали.
Также зарегистрировали 2 новых случая в Евпатории. Оба – члены одной семьи, они проходили лечение в одной из московских клиник и недавно, 5 мая, вернулись домой. Позднее появились симптомы респираторной инфекции. Тест на covid-19 оказался положительный, обоих жителей курортного города положили в стационар для оказания медицинской помощи.
- Еще по одному случаю в Симферополе и Ялте, это члены семей по уже подтвержденным лабораторным случаям. Они обследованы как контактные, - рассказала Наталья Пеньковская.
Выявили заражение в Феодосии: крымчанка приехала из Москвы, у нее проявились симптомы ОРВИ. Как оказалось – коронавирус.
И еще один случай – в Бахчисарайском районе, инфекцию подтвердили у местного жителя во время скрининга здоровых граждан.
- Половина [вновь выявленных] не имеют клинических проявлений, бессимптомное течение заболевания. Остальные имеют ярко выраженные клинические проявления ОРВИ, по результатам КТ у ряда заболевших уже выявлена пневмония, - заключила Наталья Пеньковская.
Таким образом, всего с начала пандемии в Республике Крым коронавирус нашли у 259 человек, из них 87 выздоровели, 5 человек – умерли. Остальные продолжают лечение.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Крыму зарегистрирована пятая смерть от коронавируса
В реанимации инфекционного госпиталя Симферополя скончался 85-летний мужчина (подробнее)
Коронавирус в Крыму, последние новости на 15 мая 2020: Открывается второй ковид-госпиталь
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 15 мая 2020 года (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»