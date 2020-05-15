Новые случаи заражения коронавирусом в Крыму на 15 мая 2020 года: Выявили 14 человек с инфекцией, у некоторых уже пневмония

В Крыму ежедневно регистрируют новые случаи заражения коронавирусом. По состоянию на утро 15 мая в республике выявили 14 человек с новой инфекцией.

Как рассказала на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, пятеро из них – из очага в Сакской районной больнице. Там почти каждый день подтверждают все новых и новые случаи, причем большинство из зарегистрированных – медработники.

Еще один человек из Сакского района, которые получили положительные результаты, - член семьи зараженного медработника. Кроме того, еще один житель Сакского района обратился к врачам с симптомами ОРВИ, у него нашли нашли коронавирус. Пока не ясно, где именно он подхватил инфекцию, эпидрасследование только начали.

Также зарегистрировали 2 новых случая в Евпатории. Оба – члены одной семьи, они проходили лечение в одной из московских клиник и недавно, 5 мая, вернулись домой. Позднее появились симптомы респираторной инфекции. Тест на covid-19 оказался положительный, обоих жителей курортного города положили в стационар для оказания медицинской помощи.

- Еще по одному случаю в Симферополе и Ялте, это члены семей по уже подтвержденным лабораторным случаям. Они обследованы как контактные, - рассказала Наталья Пеньковская.

Выявили заражение в Феодосии: крымчанка приехала из Москвы, у нее проявились симптомы ОРВИ. Как оказалось – коронавирус.

И еще один случай – в Бахчисарайском районе, инфекцию подтвердили у местного жителя во время скрининга здоровых граждан.

- Половина [вновь выявленных] не имеют клинических проявлений, бессимптомное течение заболевания. Остальные имеют ярко выраженные клинические проявления ОРВИ, по результатам КТ у ряда заболевших уже выявлена пневмония, - заключила Наталья Пеньковская.

Таким образом, всего с начала пандемии в Республике Крым коронавирус нашли у 259 человек, из них 87 выздоровели, 5 человек – умерли. Остальные продолжают лечение.

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