Глава ОП Крыма рекомендовал создателям «сарая для своей собаки» не давать советы власти

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе в резкой форме рекомендовал крымчанам воздержаться от критики власти по предупреждению распространения коронавируса. Свое мнение Иоффе высказал в эфире телевизионного ток-шоу, сравнивая эпидемическую ситуацию с летом 1970 года, когда курорты Крыма пришлось закрыть из-за вспышки холеры.

- В то время еще не было блогеров, не было социальных сетей. Цензура была. Некому было сказать: «Неправильно власть все это делает». Никто этого тогда это не сказал, - подчеркнул Иоффе. - И не потому что не мог, или не было свободы слова, а потому что в голову никому не могло прийти, что человек, который в своей жизни, ну, может быть, построил какой-нибудь сарай, помещение для своей собаки, вдруг имеет право говорить, что власть может делать, а что не может.

Тут стоить заметить, что это далеко не первое резкое публичное высказывание главы Общественной палаты Крыма в адрес блогеров и активных пользователей соцсетей.

Нелестным эпитетам главный профессиональный общественник удостоил поэта Николая Гумилева, назвав его назвав его «террористом, одним из идеологов Кронштадтского мятежа».

В тоже время ОП отказалась поддержать инициативу экс-прокурора Крыма, депутата ГД Натальи Поклонской о переименовании крымских улиц, носящих имя Петра Войкова - одного из активных участников расстрела русского царя Николая II и членов его семьи.

- Всегда было интересно ,чем занимается ОП Крыма, что люди о ней слышали, какие общественные резонансные проблемы подымают, может что-то решают? - вопрошают пользователи социальных сетей.

- А я считаю, что за своим языком нужно следить и думать, прежде чем сказать. Выбрал его народ , который построил сарай или собачью будку, зп он получает благодаря народу и такое еще говорить про народ. Такое нельзя оставлять незамеченным, считаю что таких нужно отправлять на пенсию, - возмущаются крымчане.

Действительно, по республиканскому законодательству глава ОП Крыма получает заработную плату на уровне государственных служащих с учетом надбавок и ранга.

На пост главы Общественной палаты Иоффе перешел с должности первого вице-спикера парламента республики, и по приблизительным подсчетам его ежемесячный оклад составляет около 300 тысяч рублей. На треть крымский бюджет формируют поступления подоходного налога с зарплат крымчан, интересы которых должен представлять общественный институт.

Одним из результатов деятельности руководство ОП называет принятие регионального закона о защите животных от жестокого обращения. В тоже время, строительство приюта для животных, которое курировал Иоффе, законсервировано.

В стройку вложили 37 миллионов бюджетных средств, при общей стоимости 50 миллионов. В рамках общественного контроля Иоффе посетил объект в январе 2019 года и остался доволен увиденным.

Но вот у председателя Комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурманова впечатление оказалось совершенно противоположным - он потребовал привлечь к ответственности всех должностных лиц, причастных к срыву сроков строительства приюта. Даже для строительства «сарая для 200 собак» достаточно нескольких месяцев.

Примечательно, что от каких-либо комментариев глава ОП отказывается, заверяя, что ему нечего добавить к уже сказанному.

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