2020-05-16T16:42:49+03:00
Звезды

Виртуальная «Ночь музеев» в Крыму: 75-летию Великой Победы посвещается

«Комсомолка» собрала афишу мероприятий в главных музеях полуострова
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Главной темой "Ночи музеев 2020" стало 75-летие Победы. Фото: krtmuseum.ruГлавной темой "Ночи музеев 2020" стало 75-летие Победы. Фото: krtmuseum.ru
Изменить размер текста:

Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь музеев» в этом году впервые проходит в режиме онлайн. На интернет-площадках главные музейные учреждения полуострова проведут виртуальные экскурсии, лекции и показы уникальных экспонатов своих коллекций.

Главная тема музейной ночи — 75-я годовщина Великой Победы. К этой дате Крымско-татарский музей культурно-исторического наследия на своей странице «Вконтакте» проводит онлайн экскурсию по выставке «Навеки в памяти народной» с информацией о Героях Советского Союза — уроженцах Крыма, экспозиции Алупкинского музея дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана.

В вечерней программе онлайн экскурсия по выставке «Хайтарма» — 80 лет на службе искусству», мастер-класс по изготовлению праздничной открытки и рисованию на стекле, мультимедийная презентация «Ювелирное искусство крымских татар».

Виртуальный проект к 75-летию Великой Победы на своем youtube-канале покажет Центральный музей Тавриды. В программе видеэкскурсия по выставке «Крым в Великой Отечественной войне: события и люди». Экспонаты музейного фонда рассказывают о событиях, имевших стратегически важное значение для приближения Великой Победы, а также о людях, чья жизнь стала подвигом. Научные сотрудники расскажут об истории Знамени Симферопольского партизанского отряда; о знаменитой «партизанской катюше»; о судьбе памятника Ленину, пострадавшего в 1942 году, и о многих других экспонатах, хранящих военное прошлое Крыма.

Воронцовский дворец-музей проводит виртуальную экскурсию по знаменитому парку

Воронцовский дворец-музей проводит виртуальную экскурсию по знаменитому парку

Евпаторийский краеведческий музей в онлан-формате проводит видеоурок «Огненные строки Победы». Посетителям youtube-канала музея расскажут о фронтовых письмах, хранящихся в фондах и представленных в экспозиции, о судьбах их авторов. Урок будет сопровождаться показом фотоматериалов: фотографий евпаторийцев – участников Великой Отечественной войны, их писем, отправленных с фронта, будут зачитаны наиболее интересные фрагменты фронтовой переписки.

Выставка «Запечатленный подвиг. Великая Отечественная Война в изобразительном искусстве» из архивов Алупкинского музея-заповедника представлена на сайте учреждения. Там же проходят видео-экскурсия по парку-памятнику садово-паркового искусства «Алупкинский», мастер-классы от сотрудников Воронцовского и Массандровского дворцов , а также виртуальный концерт в исполнении серебристого сопрано Крымской государственной филармонии Анны Глушко.

Феодосийский музей Александра Грина подготовил специальную программу к 75-летию Великой Победы – «Чтобы помнили». В рамках мероприятия – показ фотографий известного автора из Санкт-Петербурга Анны Соколовой. Снимки ветеранов и участников Великой Отечественной войны, сделанные 9 мая 2008 года в Феодосии. Из фондовой коллекции сотрудники музея покажут экспонаты военного времени в рамках мини-выставки «Надо человечество отучить от войны…» Затем зрители смогут посмотреть документальный фильм «Алые паруса Александра Грина», где создатели отразили отношение писателя к войне. Присоединиться к нам можно на странице музея в социальных сетях «ВКонтакте» и facebook.

Дом-музей Грина в городе Старый Крым представит видеоэкскурсию о подвиге юного партизана Павла Косенко, чьим именем названа одна из старокрымских улиц, где после войны жили его родители. Здесь на доме №3 установлена мемориальная доска: «Улица названа именем П. Косенко, партизана-комсомольца, погибшего при освобождении города от фашистов 12 апреля 1944 года». Гостям предстоит побывать на этой улице и в местах подвигов старокрымских партизан, увидеть монументы и знаки, увековечившие их память.

Крымский этнографический музей к онлайн акции «Ночь музеев» подготовил три мероприятия. Зрители смогут прослушать лекцию-презентацию «Символы славянской вышивки: на основе коллекции декоративного текстиля Крымского этнографического музея», виртуальную выставку «Символы культурного пространства народов Крыма» и образовательное мероприятие «Цветок Победы» по изготовлению красной гвоздики. Акция пройдет на страницах музея в социальных сетях.

Ливадийский дворец-музей выставит экспонаты, переданные к 75-летию Ялтинской конференции. Фото: ливадийский-дворец.рф

Ливадийский дворец-музей выставит экспонаты, переданные к 75-летию Ялтинской конференции. Фото: ливадийский-дворец.рф

Ливадийский дворец-музей своих страницах в соцсетях «Вконтакте», Instagram и Facebook проведет тематическую онлайн-экскурсию «Ялта-45. Путь к Победе». В интерьерах парадного зала дворца научные сотрудники расскажут о подготовке и проведении Крымской (Ялтинской) конференции глав правительств СССР, США и Великобритании, о значении принятых на ней решений и пребывании американской делегации во главе с президентом Франклином Рузвельтом в Ливадийском дворце в феврале 1945 года. В рамках акции состоится онлайн-презентация выставки предметов, переданных музею к 75-летию Крымской конференции.

Музей-заповедник «Киммерия Волошина» на официальном сайте и на страницах социальных сетей выйдет с программой «А потому, что в судьбах у России был Коктебель как заповедный Храм...». В онлайн-формате пройдут три трансляции из Дома-музея Волошина в Коктебеле по темам: «Символы», «Хранители мира», «К 75-летию Великой Победы» - на материалах экспозиции, открытых фондов и выставки «Дом Поэта в годы Великой Отечественной войны», трансляция из Дома-музея Паустовского «От Кара-Дага - до Агармыша, от Коктебеля - до Старого Крыма», ролики и виртуальные выставки по экспозициям и выставкам музеев. Дом-музей Паустовского предоставит к просмотру мультфильмы военной тематики для детей по мотивам рассказов писателя.

Виртуальные лекции, экскурсии и выставки подготовил Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник к акции «Ночь музеев», которая пройдет 16 мая. Погружение в атмосферу Аджимушкайских каменоломен в мае 1942 года и путешествие по 26-вековому наследию Керчи пройдет на сайте музея-заповедника и в соцсетях учреждения.

Бахчисарайский музей-заповедник на своем сайте презентует видеоэкскурсию «История одного раритета». Главный хранитель музея Оксана Алпашкина расскажет посетителям историю о кремневом ружье с арабской надписью «Владелец Бахт-Гирей хан, сын Крым Гирей хана», хранящемся в фондах БИКАМЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как отметили 75-летие Дня Победы в Симферополе: семь лучших фото

Из-за угрозы коронавируса и самоизоляции все акции перенесли, но праздник все-таки состоялся (подробнее)

В Крыму снова будут расследовать зверства нацистов во время оккупации полуострова

Поводом стали рассекреченные документы из архива ФСБ (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Крым туристический»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Все должно было закончиться совсем не так»: как снимался культовый сериал «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
К юбилею всенародно любимой киноэпопеи «Комсомолка» рассказывает, как создавался образ знаменитого сыщика и кто еще из советских актеров мог его сыграть
Юрий Грымов о проекте «Культурный код» на радио «КП»: «Если бескультурный человек займется бизнесом, скоро это превратится в бандитизм»
Знаменитый режиссер, художественный руководитель театра “МОДЕРН” рассказал о премьере программы, почему показывает свои фильмы бесплатно, а также как культурный код россиян влияет на принятие важных решений
Федя из «Операции Ы» был героем войны и человеком с «самой печальной судьбой»
28 февраля этого года исполнилось 100 лет со дня рождения великолепного актера Алексея Смирнова. Этот юбилей прошел почти незамеченным. Вспомним его сегодня - в день 41-й годовщины со дня его смерти и в канун Дня победы
Новости 24
Междугородние автобусы выйдут с 18 мая на маршруты
С понедельника весь пассажирский транспорт выйдет на линии Симферополя
Детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп
Семь пациентов Симферопольского инфекционного госпиталя в тяжелом состоянии
Самый протяженный путепровод «Тавриды» одевают в асфальт
По решению суда приостановлена деятельность еще двух предприятий, нарушивших санэпидрежим
Четыре автобуса вахтовиков не пустили в Крым
За сутки поток машин на Крымском мосту вырос основательно
В Крыму ищут места в обсерваторах для приезжих с Украины
Скрининг здоровых дал первый положительный результат на covid-19
Из-за ремонта железнодорожного переезда в Крыму перекроют дорогу
Погода в Крыму на 16 мая: ветрено и тепло до по +26
Изоляция в обсерваторе Севастополя стоит как путевка в санаторий
Туристы высмеивают старания властей Крыма ограничить отдых
Житель Евпатории вышел из тюрьмы вором, а вернется туда убийцей
Индекс самоизоляции в Симферополе: Столица Крыма бьет антирекорды
Апелляционный суд оставил в тюрьме крымского блогера, осужденного за призывы к экстремизму
Соборную мечеть Крыма будут строить не меньше года
В Крым для проведения тестов на коронавирус приедут специалисты с материка
В Крыму опознали тело дайвера, которое нашли около мыса Опук
В Симферополе в День Победы забыли поздравить 94-летнего ветерана
Симферопольские школьники получат сухие пайки еще раз
Российские ученые учатся лечить онкологию невредными вирусами
Студенты крымских колледжей в июле получат по 10 тысяч рублей помощи
Фотофакт: симферопольцы увидели черепах в Салгире
Джанкойские пенсионеры стали рекордсменами по нарушению режима самоизоляции
В Крыму на социальные выплаты запланировано почти 18 миллиардов рублей