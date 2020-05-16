Виртуальная «Ночь музеев» в Крыму: 75-летию Великой Победы посвещается

Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь музеев» в этом году впервые проходит в режиме онлайн. На интернет-площадках главные музейные учреждения полуострова проведут виртуальные экскурсии, лекции и показы уникальных экспонатов своих коллекций.

Главная тема музейной ночи — 75-я годовщина Великой Победы. К этой дате Крымско-татарский музей культурно-исторического наследия на своей странице «Вконтакте» проводит онлайн экскурсию по выставке «Навеки в памяти народной» с информацией о Героях Советского Союза — уроженцах Крыма, экспозиции Алупкинского музея дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана.

В вечерней программе онлайн экскурсия по выставке «Хайтарма» — 80 лет на службе искусству», мастер-класс по изготовлению праздничной открытки и рисованию на стекле, мультимедийная презентация «Ювелирное искусство крымских татар».

Виртуальный проект к 75-летию Великой Победы на своем youtube-канале покажет Центральный музей Тавриды. В программе видеэкскурсия по выставке «Крым в Великой Отечественной войне: события и люди». Экспонаты музейного фонда рассказывают о событиях, имевших стратегически важное значение для приближения Великой Победы, а также о людях, чья жизнь стала подвигом. Научные сотрудники расскажут об истории Знамени Симферопольского партизанского отряда; о знаменитой «партизанской катюше»; о судьбе памятника Ленину, пострадавшего в 1942 году, и о многих других экспонатах, хранящих военное прошлое Крыма.

Воронцовский дворец-музей проводит виртуальную экскурсию по знаменитому парку

Евпаторийский краеведческий музей в онлан-формате проводит видеоурок «Огненные строки Победы». Посетителям youtube-канала музея расскажут о фронтовых письмах, хранящихся в фондах и представленных в экспозиции, о судьбах их авторов. Урок будет сопровождаться показом фотоматериалов: фотографий евпаторийцев – участников Великой Отечественной войны, их писем, отправленных с фронта, будут зачитаны наиболее интересные фрагменты фронтовой переписки.

Выставка «Запечатленный подвиг. Великая Отечественная Война в изобразительном искусстве» из архивов Алупкинского музея-заповедника представлена на сайте учреждения. Там же проходят видео-экскурсия по парку-памятнику садово-паркового искусства «Алупкинский», мастер-классы от сотрудников Воронцовского и Массандровского дворцов , а также виртуальный концерт в исполнении серебристого сопрано Крымской государственной филармонии Анны Глушко.

Феодосийский музей Александра Грина подготовил специальную программу к 75-летию Великой Победы – «Чтобы помнили». В рамках мероприятия – показ фотографий известного автора из Санкт-Петербурга Анны Соколовой. Снимки ветеранов и участников Великой Отечественной войны, сделанные 9 мая 2008 года в Феодосии. Из фондовой коллекции сотрудники музея покажут экспонаты военного времени в рамках мини-выставки «Надо человечество отучить от войны…» Затем зрители смогут посмотреть документальный фильм «Алые паруса Александра Грина», где создатели отразили отношение писателя к войне. Присоединиться к нам можно на странице музея в социальных сетях «ВКонтакте» и facebook.

Дом-музей Грина в городе Старый Крым представит видеоэкскурсию о подвиге юного партизана Павла Косенко, чьим именем названа одна из старокрымских улиц, где после войны жили его родители. Здесь на доме №3 установлена мемориальная доска: «Улица названа именем П. Косенко, партизана-комсомольца, погибшего при освобождении города от фашистов 12 апреля 1944 года». Гостям предстоит побывать на этой улице и в местах подвигов старокрымских партизан, увидеть монументы и знаки, увековечившие их память.

Крымский этнографический музей к онлайн акции «Ночь музеев» подготовил три мероприятия. Зрители смогут прослушать лекцию-презентацию «Символы славянской вышивки: на основе коллекции декоративного текстиля Крымского этнографического музея», виртуальную выставку «Символы культурного пространства народов Крыма» и образовательное мероприятие «Цветок Победы» по изготовлению красной гвоздики. Акция пройдет на страницах музея в социальных сетях.

Ливадийский дворец-музей выставит экспонаты, переданные к 75-летию Ялтинской конференции. Фото: ливадийский-дворец.рф

Ливадийский дворец-музей своих страницах в соцсетях «Вконтакте», Instagram и Facebook проведет тематическую онлайн-экскурсию «Ялта-45. Путь к Победе». В интерьерах парадного зала дворца научные сотрудники расскажут о подготовке и проведении Крымской (Ялтинской) конференции глав правительств СССР, США и Великобритании, о значении принятых на ней решений и пребывании американской делегации во главе с президентом Франклином Рузвельтом в Ливадийском дворце в феврале 1945 года. В рамках акции состоится онлайн-презентация выставки предметов, переданных музею к 75-летию Крымской конференции.

Музей-заповедник «Киммерия Волошина» на официальном сайте и на страницах социальных сетей выйдет с программой «А потому, что в судьбах у России был Коктебель как заповедный Храм...». В онлайн-формате пройдут три трансляции из Дома-музея Волошина в Коктебеле по темам: «Символы», «Хранители мира», «К 75-летию Великой Победы» - на материалах экспозиции, открытых фондов и выставки «Дом Поэта в годы Великой Отечественной войны», трансляция из Дома-музея Паустовского «От Кара-Дага - до Агармыша, от Коктебеля - до Старого Крыма», ролики и виртуальные выставки по экспозициям и выставкам музеев. Дом-музей Паустовского предоставит к просмотру мультфильмы военной тематики для детей по мотивам рассказов писателя.

Виртуальные лекции, экскурсии и выставки подготовил Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник к акции «Ночь музеев», которая пройдет 16 мая. Погружение в атмосферу Аджимушкайских каменоломен в мае 1942 года и путешествие по 26-вековому наследию Керчи пройдет на сайте музея-заповедника и в соцсетях учреждения.

Бахчисарайский музей-заповедник на своем сайте презентует видеоэкскурсию «История одного раритета». Главный хранитель музея Оксана Алпашкина расскажет посетителям историю о кремневом ружье с арабской надписью «Владелец Бахт-Гирей хан, сын Крым Гирей хана», хранящемся в фондах БИКАМЗ.

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