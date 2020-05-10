2020-05-10T15:35:08+03:00
Общество

Как отметили 75-летие Дня Победы в Симферополе: семь лучших фото

Из-за угрозы коронавируса и самоизоляции все акции перенесли, но праздник все-таки состоялся
Надежда ДАЦЮК
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Все массовые мероприятия на полуострове отменили, но ветеранов все-таки поздравилиВсе массовые мероприятия на полуострове отменили, но ветеранов все-таки поздравилиФото: Михаил ПАТЛИС
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В этом году Крым празднует День Победы 9 мая 2020 года без традиционного Парада и шествия Бессмертного полка: все массовые мероприятия на полуострове отменили из-за угрозы коронавируса.

Однако ветеранов поздравили и на самоизоляции. Смотрите семь лучших фото от корреспондента "Комсомолки".

Хоть и в масках, но праздник отметили Фото: Михаил ПАТЛИС

Хоть и в масках, но праздник отметилиФото: Михаил ПАТЛИС

Чтобы почтить память ветеранов, симферопольцы возложили цветы к памятникам Фото: Михаил ПАТЛИС

Чтобы почтить память ветеранов, симферопольцы возложили цветы к памятникамФото: Михаил ПАТЛИС

Самоизоляция празднику не помеха Фото: Михаил ПАТЛИС

Самоизоляция празднику не помехаФото: Михаил ПАТЛИС

В Симферополе зажгли Вечный огонь Фото: Михаил ПАТЛИС

В Симферополе зажгли Вечный огоньФото: Михаил ПАТЛИС

Некоторые симферопольцы вышли со штендерами с фотографиями воевавших родственников Фото: Михаил ПАТЛИС

Некоторые симферопольцы вышли со штендерами с фотографиями воевавших родственниковФото: Михаил ПАТЛИС

За нарушение режима самоизоляции 9 мая крымчан не штрафовали Фото: Михаил ПАТЛИС

За нарушение режима самоизоляции 9 мая крымчан не штрафовалиФото: Михаил ПАТЛИС

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ИСТОЧНИК KP.RU

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