Как отметили 75-летие Дня Победы в Симферополе: семь лучших фото

В этом году Крым празднует День Победы 9 мая 2020 года без традиционного Парада и шествия Бессмертного полка: все массовые мероприятия на полуострове отменили из-за угрозы коронавируса.

Однако ветеранов поздравили и на самоизоляции. Смотрите семь лучших фото от корреспондента "Комсомолки".

Хоть и в масках, но праздник отметилиФото: Михаил ПАТЛИС

Чтобы почтить память ветеранов, симферопольцы возложили цветы к памятникамФото: Михаил ПАТЛИС

Самоизоляция празднику не помехаФото: Михаил ПАТЛИС

В Симферополе зажгли Вечный огоньФото: Михаил ПАТЛИС

Некоторые симферопольцы вышли со штендерами с фотографиями воевавших родственниковФото: Михаил ПАТЛИС

За нарушение режима самоизоляции 9 мая крымчан не штрафовалиФото: Михаил ПАТЛИС

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