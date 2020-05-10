Как отметили 75-летие Дня Победы в Симферополе: семь лучших фото
В этом году Крым празднует День Победы 9 мая 2020 года без традиционного Парада и шествия Бессмертного полка: все массовые мероприятия на полуострове отменили из-за угрозы коронавируса.
Однако ветеранов поздравили и на самоизоляции. Смотрите семь лучших фото от корреспондента "Комсомолки".
Хоть и в масках, но праздник отметилиФото: Михаил ПАТЛИС
Чтобы почтить память ветеранов, симферопольцы возложили цветы к памятникамФото: Михаил ПАТЛИС
Самоизоляция празднику не помехаФото: Михаил ПАТЛИС
В Симферополе зажгли Вечный огоньФото: Михаил ПАТЛИС
Некоторые симферопольцы вышли со штендерами с фотографиями воевавших родственниковФото: Михаил ПАТЛИС
За нарушение режима самоизоляции 9 мая крымчан не штрафовалиФото: Михаил ПАТЛИС
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